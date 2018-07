Bus in fiamme a Roma | nessun ferito

Ancora un autoBus in fiamme a Roma : Un altro autobus dell'Atac ha preso fuoco a Roma. Questa volta è successo vicino all'Università Sapienza, in via Regina Elena. Lo fanno sapere i vigili del fuoco che sono intervenuti con una squadra per spegnere l'incendio che era partito dalla parte posteriore del mezzo. Prima del loro arrivo il personale dell'Atac aveva iniziato a domare le fiamme - con non si sono propagate nelle altre parti del mezzo - con estintori e polvere. ...

Milano - autoBus in fiamme alla stazione Lambrate. FOTO : Milano, autobus in fiamme alla stazione Lambrate. FOTO Il mezzo è fermo in via Violi, a lato strada, e un'alta colonna di fumo nero e di fuliggine avvolge i palazzi e si estende fino al piazzale della stazione. Non risultano feriti Parole chiave: ...

Roma - dodici autoBus in fiamme dall'inizio del 2018 : Il 10 maggio è successo a un bus della linea 46 in piazza Venezia, proprio sotto al Campidoglio ma a fare il giro del mondo sono state le immagini del 63 che, nella centralissima via del Tritone, ...

Roma - autoBus a fuoco vicino al Vaticano : fumo e fiamme in strada - circolazione in tilt : Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, a piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un’alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l’automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti. L'articolo Roma, autobus a fuoco vicino al Vaticano: fumo e fiamme in strada, circolazione in tilt proviene da Il Fatto ...

Roma : spente fiamme su autoBus Atac piazza Pio XI : Roma: nessun ferito né intossicato Roma – Estinte poco fa le fiamme divampate sul mezzo della linea 881. L’autobus Atac, appartenente a Roma Tpl, aveva preso fuoco in piazza Pio XI. Confermata l’assenza di feriti o intossicati. L'articolo Roma: spente fiamme su autobus Atac piazza Pio XI proviene da RomaDailyNews.

