BRIG 12 : annunciato un nuovo RPG free-to-play per PC : I ragazzi di Traega Entertainment, (nuovi arrivati sulla scena indie) hanno annunciato il loro primo gioco, si tratta di BRIG 12, un free to play che mescola CCG e meccaniche a turni, l'uscita è prevista ad agosto su PC.Come riporta Dualshockers, nel gioco vestiremo i panni di un clone di un cacciatore di taglie, dovremo completare missioni di cattura e altri incarichi a suo nome, assicurando nel contempo pericolosi criminali alla giustizia. ...

