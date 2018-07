Brexit | Theresa May | Stop a europei in cerca di lavoro Gran Bretagna

Brexit - la premier britannica Theresa May : “Stop a libera circolazione delle persone” : Brexit, la premier britannica Theresa May: “Stop a libera circolazione delle persone” La premier britannica Theresa May difende la sua proposta di Brexit. Sarà posta fine alla libera circolazione delle persone; si potrà realizzare una politica commerciale autonoma; la Corte Ue non avrà più giurisdizione sul suolo britannico e le norme europee dovranno prima essere […] L'articolo Brexit, la premier britannica Theresa May: “Stop a libera ...

Brexit - la premier britannica Theresa May : “Stop a libera circolazione delle persone” : La premier britannica Theresa May difende la sua proposta di Brexit. Sarà posta fine alla libera circolazione delle persone; si potrà realizzare una politica commerciale autonoma; la Corte Ue non avrà più giurisdizione sul suolo britannico e le norme europee dovranno prima essere discusse dal Parlamento.Continua a leggere

Brexit - Theresa May chiude già le frontiere : "Solo professionisti - stop agli europei in cerca di lavoro" : La premier interviene dopo le eclatanti dimissioni dal suo governo per la linea "morbida" intrapresa con la Ue. "Accoglieremo sempre - aggiunge - i professionisti qualificati ma, per la prima volta da decenni, avremo il pieno controllo dei nostri confini".

Brexit - la premier Theresa May : “Con nostro piano stop a libertà movimento” : Il piano elaborato dal governo britannico per la Brexit la settimana scorsa “significa la fine della libertà di movimento? Potremo siglare i nostri propri accordi commerciali? E il Regno unito sarà al di fuori della giurisdizione della Corte europea? Sono lieta di dire che le risposte sono molto semplici: sì, sì e sì”. Lo scrive la premier britannica Theresa May su Facebook, ribadendo le rassicurazioni fatte negli ultimi giorni di ...

Brexit - vacilla Theresa May - ma il braccio di ferro è tra euroscettici e eurocontrari : “Brexit means Brexit” aveva dichiarato Theresa May appena nominata Primo Ministro di Sua Maestà Britannica. E Brexit sarà, nonostante le dimisssioni del ministro degli affari esteri Boris Johnson, l’alfiere del fronte del leave durante la campagna referendaria del 2016 e del sottosegretario David Davis, da tempo insofferenti nei confronti della cautela con la quale il Premier Inglese sta portanto avanti i difficili negoziati con l'UE....Continua ...

Gb - altro colpo per Theresa May : se ne va il ministro degli Esteri | "Il sogno della Brexit sta morendo" : Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gran Bretagna. Dopo il ministro per la Brexit, David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il Boris Johnson, in polemica per la svolta negoziale soft della premier britannica sull'uscita dall'Ue.

Il governo di Theresa May sta andando in pezzi e nessuno sa che Brexit sarà : E aveva aggiunto che la creazione di un'area di libero scambio tra Unione Europea e Gran Bretagna sulla base di regole comuni, 'lascia il controllo di larghe porzioni della nostra economia all'Ue e ...

Anche Boris Johnson si dimette per il piano soft di Theresa May sulla Brexit : Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson si è dimesso in polemica con il primo ministro Theresa May e il suo piano soft per la Brexit. E' il terzo membro dell'esecutivo ad avere rimesso il proprio mandato nel giro di 24 ore, dopo le dimissioni del ministro per la Brexit, David Davis, e del

Terremoto Brexit - lascia anche Boris Johnson. Theresa May sempre più in bilico : Il governo conservatore britannico di Theresa May accusa un duro colpo: il ministro per la Brexit, David Davis, ha annunciato stanotte le sue dimissioni in polemica con la svolta verso un negoziato più soft con l’Ue. Al suo posto nominato Dominic Raab, attuale ministro dell’Edilizia. E ora si guarda a cosa farà Boris Johnson...