Brexit | May | Stop a chi cerca lavoro in Gran Bretagna

Brexit - la premier britannica Theresa May : “Stop a libera circolazione delle persone” : La premier britannica Theresa May difende la sua proposta di Brexit. Sarà posta fine alla libera circolazione delle persone; si potrà realizzare una politica commerciale autonoma; la Corte Ue non avrà più giurisdizione sul suolo britannico e le norme europee dovranno prima essere discusse dal Parlamento.Continua a leggere

Brexit - May : "Stop a europei in cerca di lavoro" : "Non sarà più consentito alle persone di arrivare dall'Europa nella vana speranza che possano trovare un lavoro". Theresa May ha annunciato la stretta sul fronte immigrazione in Gran Bretagna, uno dei temi principali - forse il più scottante - che ha portato i britannici a votare per l'uscita dall'Unione Europea nel giugno 2016. Le trattative tra Gran Bretagna e l'Unione Europea sono in corso, ma nell'accordo bilaterale sicuramente non ci ...

Brexit - Theresa May chiude già le frontiere : "Solo professionisti - stop agli europei in cerca di lavoro" : La premier interviene dopo le eclatanti dimissioni dal suo governo per la linea "morbida" intrapresa con la Ue. "Accoglieremo sempre - aggiunge - i professionisti qualificati ma, per la prima volta da decenni, avremo il pieno controllo dei nostri confini".

