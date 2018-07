Brexit | Londra presenta il White Paper

Brexit - Londra vuole chiudere i confini agli europei in cerca di lavoro : (foto: Getty Images) I lavoratori europei non potranno più entrare nel Regno Unito. L’annuncio shock arriva direttamente dalla pagina Facebook della premier britannica Theresa May. Le linee guida della Brexit dettate dalla May e pubblicate anche su The Sun prevedono appunto lo stop agli europei in cerca di lavoro, il controllo dei propri confini e la fine della giurisdizione europea. “Non sarà più permesso alle persone di arrivare ...

La resa di Boris Johnson : «Il sogno Brexit è ormai in pezzi» Londra - una crisi di leadership : Londra, lascia il capofila del fronte euroscettico (e ministro degli Esteri). La premier sempre più in bilico, rischio di elezioni anticipate

Londra - strappo sulla Brexit : sale l'euro : TRIA ALL'ABI, AL VIA LE ASTE BOT E BTP In settimana, grande curiosità per la prima visita ufficiale domani del ministro dell'Economia Giovanni Tria all'assemblea Abi cui parteciperà anche il ...

La Brexit non ferma il traffico aereo per Londra : Teleborsa, - La Brexit non ferma il traffico aereo per Londra . Ryanair, che già opera il multigiornaliero per Londra Stansted da Milano Bergamo, aggiunge dal 30 ottobre 2018 il collegamento con l'...

Brexit - due anni dopo : Londra è nel guado ma può evitare il flop : Ovvio, pensate, non avendo avuto il problema di Brexit non hanno avuto bisogno di sostenere l'economia con spesa pubblica. Provate però un po' di delusione scorrendo le stime della crescita, che è ...

Brexit in alto mare ma Ue si divide i seggi di Londra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit - è arrivata la legge che permetterà a Londra di uscire dall’Unione Europea : Dopo due anni dal referendum sulla Brexit (era il 23 giugno 2016), e dopo mesi e mesi di accese discussioni e vibranti dibattiti parlamentari, la decisione del Regno Unito di uscire dall"Unione Europea è diventata finalmente legge e, dunque, ancor più definitiva.Già, perché John Bercow, presidente della Camera dei Comuni, ha ufficialmente annunciato che la proposta di legge per abbandonare l"Ue ha ottenuto il beneplacito decisivo della Regina ...

Brexit - nelle strade di Londra sfila il Paese pro-Europa : «Adesso un altro referendum» : Londra Bambini piccoli con I genitori e veterani di guerra ino sedia a rotelle. Teenagers alla conquista del mondo e dipendenti pubblici. Coppie di espatriati dell'ultima generazione e figli della prima. A due anni dal referendum, Brexit è divenuta oggetto di una protesta transgenerazionale. Ieri si sono riversati in migliaia per le strade di Londra nella manifestazione organizzata da People's Vote per chiedere un secondo voto su qualunque tipo ...

Corteo a Londra : nuovo voto su Brexit : 22.40 Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Londra per chiedere un voto sulle condizioni definitive di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, in corso di negoziato a Bruxelles. Almeno 100mila in Corteo. La manifestazione, organizzata da 'People's Vote', segna l'inizio di una campagna estiva il cui obiettivo è ottenere una nuova consultazione popolare sulla Brexit,a due anni dal referendum. Il 48% dei britannici è ...

Le foto della marcia contro Brexit - a Londra : Due anni dopo lo storico referendum, per chiederne uno nuovo e sperare che finisca diversamente: hanno partecipato circa 100.000 persone The post Le foto della marcia contro Brexit, a Londra appeared first on Il Post.

Effetto Brexit a Londra - è boom di passaporti italiani. E il consolato va nel caos : Marco Villani è il nuovo Console Generale dell"Italia a Londra. Entrato in carica due mesi fa, si è trovato ad affrontare una situazione al limite: infatti, il consolato italiano nella capitale inglese ha più iscritti all"albo degli italiani residenti all"estero - il cosiddetto Aire - di ogni altro consolato tricolore al mondo.Il numero è mastodontico: circa 350mila. Una massa enorme di persone che, per di più, cresce di continuo, con una media ...