Borsa Milano tiene | giù Autogrill e Tim

Borsa - Milano chiude in rialzo : Ftse Mib +0 - 38% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,38% a 21.790 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,41% a quota 23.992 punti.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 38% - Telecom Italia a -2 - 75% (12 luglio 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:42:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Juventus a -6 - 5% - Telecom Italia a -2 - 3% (12 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:02:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Juventus a -6 - 9% - Fca a -1 - 3% - 12 luglio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Juventus a -6 - 9% - Fca a -1 - 3% (12 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:51:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e i timori per i dazi Usa (12 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 04:39:00 GMT)

Borsa : Milano chiude in calo dell'1 - 58% : ANSA, - Milano, 11 LUG - L'indice principale della Borsa di Milano, il Ftse Mib, chiude in flessione dell'1,58%, a quota 21.708 punti. 11 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 58% - Fca a -3 - 05% (11 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari prova OGGI a rimanere sopra i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Tenaris a -4 - 7% - Exor a -3 - 5% (11 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari prova oggi a rimanere sopra i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:42:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Fca a -2 - 6% - Unicredit a -2% (11 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari prova OGGI a rimanere sopra i 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Borsa : Milano apre in calo dello 0 - 77% : ANSA, - Milano, 11 LUG - Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avvito le contrattazioni in perdita dello 0,77% a 21.888 punti.

Borsa : Europa a due velocita' - Milano debole - +0 - 11% - - ma brilla Ferragamo - +3 - 02% - : ... +0,11%, , Londra ha chiuso in leggero aumento, Parigi ha guadagnato lo 0,67% e Francoforte lo 0,53%, nonostante l'indice tedesco Zew, che misura le aspettative dell'economia, in luglio si sia ...

Borsa Milano positiva - bene Ferragamo e auto - Tim pesante - banche giù : ** MONDO TV saluta con un deciso rialzo, +7,77%, la rinuncia a un parco divertimenti in Cina. ** Su Aim in volo WM CAPITAL, +12,93%,, nel giorno in cui ha annunciato il via alla commercializzazione ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 11% - Telecom Italia a -2 - 48% (10 luglio 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari prova OGGI a restare sopra i 22.000 punti. Tra i dati macroeconomici in agenda l'indice Zew. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:39:00 GMT)