Bobo Vieri e il compleanno più bello

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo rendono ufficiale la gravidanza con questa bellissima foto : «Aspettando te, mio amore». Christian Vieri e Costanza Caracciolo usano queste parole, come didascalia alla loro foto più bella. Lei, sdraidata sulla sabbia, lui che le bacia il pancione che cresce. E poi ancora cuoricini ed emoticon sorridenti. Un modo delicato per confermare quella dolce attesa, ormai sussurrata da mesi, ma finora mai confermata dai diretti ...

Elena Santarelli ringrazia Bobo Vieri per l'aiuto contro la malattia del figlio : Elena Santarelli non aveva mai parlato, finora, della malattia che ha colpito suo figlio Giacomo, nato dal matrimonio con l'ex caciatore Bernardo Corradi. Ieri, con un post su Instagram, ha dichiarato che il figlio ha un tumore cerebrale, e ha ringraziato pubblicamente Bobo Vieri per il sostegno che sta dando alla ricerca. Grazie a @christianVieriofficial Che sposa un lodevole progetto di charity con la Heal Onlus durante la ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo aspettano una bambina : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo diventeranno presto genitori di una bambina. A svelarlo il settimanale Chi, secondo cui il parto dovrebbe avvenire in autunno, quando finalmente la coppia potrà stringere fra le braccia una femminuccia. Nelle ultime settimane si era parlato spesso di una nuova gravidanza per l’ex velina, dopo il dolore dell’aborto, Vieri e la Caracciolo però avevano mantenuto il più stretto riserbo sulla questione, ...

Costanza Caracciolo - un bebè con Bobo Vieri : l’annuncio ufficiale via social : Una carezza sul pancione: arriva con un’immagine semplice ma esplicativa l’annuncio ufficiale della gravidanza di Costanza Caracciolo, che renderà papà per la prima volta il bomber Bobo Vieri. Il primo figlio arriva per la coppia dopo la drammatica conclusione del primo tentativo. Per questo, comprensibilmente, prima di dare il nuovo annuncio i due hanno atteso che la gravidanza fosse avanzata. Ora è ufficiale: Costanza Caracciolo è ...

Elena Santarelli : “Combattiamo con fiducia. Grazie a Bobo Vieri per la solidarietà” : Per la prima volta Elena Santarelli spiega la malattia contro cui sta combattendo suo figlio Giacomo. In un lungo post in cui ringrazia Bobo Vieri per essere sceso in campo per sostenere la Heal Onlus, la showgirl sottolinea l’importanza della ricerca per il profilo di metilazione dei tumori cerebrali. “Grazie a @christianVieriofficial Che sposa un lodevole progetto di charity con la Heal Onlus durante la #Bobosummercup. Questa ...

