Bobby Solo riallaccia i rapporti con la figlia | Veronica Satti dopo 15 anni

Grande Fratello - Veronica Satti riabbraccia suo padre Bobby Solo : Dopo quindici anni Veronica Satti potrà riabbracciare sua papà, il cantante Bobby Solo. A rivelarlo è il settimanale Spy, nel quale l'ex concorrente del Grande Fratello 2018 racconta che presto si incontrerà con suo padre. Papà è stato di parola: dopo che si sono spente le telecamere del GF e il circo mediatico è finito, mi ha contattato. I due ancora non si sono visti perché, come spiega la gieffina, il cantante è molto impegnato in ...

GF - Veronica Satti figlia di Bobby Solo : «Dopo 15 anni riabbraccio mio padre» : MILANO - ?Papà è stato di parola: dopo che si sono spente le telecamere del GF e il circo mediatico è finito, mi ha contattato?, un riavvicinamento fra Veronica...

Bobby Solo e Veronica : "Ci riabbracciamo dopo 15 anni - ecco cos'è successo dopo il GF" : Bobby Solo e Veronica Satti di nuovo vicini. dopo più di 10 anni di lontananza, il cantante romano accetta di ricongiungersi alla figlia, che in questi anni non ha mai smesso di cercarlo. «...

Bobby Solo crooner o punk? Le due anime di un invincibile evergreen. : Bobby Solo è l’artista più punk che abbiamo in Italia. punk?!? Sì. Fuori da ogni schema, non rispetta regole, anarchico, vive Solo per la musica, la chitarra, gli amplificatori. Lo so, pubblicamente sembra un crooner legato agli anni ’60. Ma Solo perché in TV gli fanno sempre cantare “Una lacrima sul viso”, “Siesta”, “Zingara”, “Gelosia” e al massimo un rock’n’roll classico. Ma Bobby è completamente folle e ribelle. Lo ...

La figlia di Bobby Solo : "Valentina mi ha regalato l'anello. L'anno prossimo ci sposiamo" : Finita l'esperienza del Gf Nip , Veronica Satti è tornata alla vita di tutti i giorni e con lei la sua fidanzata Valentina. Le due, infatti, sono state pizzicate insieme dal settimanale Nuovo Tv e ...

Veronica Satti : “Mi sposo con Valentina - mentre Bobby Solo…” : Veronica Satti racconta la sua nuova vita dopo il Grande Fratello 15, fra l’amore per Valentina e la voglia di incontrare Bobby Solo. La figlia del cantante è stata fra le grandi protagonista del GF targato D’Urso. La sua storia personale ha commosso milioni di italiani, che si sono emozionati di fronte al bacio alla fidanzata Valentina e alle lacrime per papà Bobby Solo, ritrovato dopo tanti anni di lontananza. Ora nel suo futuro ci ...

GF15 - Veronica Satti : “Ho il numero di Bobby Solo - lo chiamerò” : Reduce dal GF15, Veronica Satti racconta a Barbara D’Urso il riavvicinamento con Bobby Solo. La ragazza non vede suo padre da quando aveva 13 anni. All’epoca lui, dopo la separazione con Mimma Foti, decise di interrompere ogni rapporto con la figlia. Da allora ha sempre rifiutato di incontrarla, ma Barbara D’Urso è riuscita a compiere un piccolo “miracolo”. La conduttrice infatti aveva chiesto a Veronica Satti di ...

Veronica Satti/ "Non ho visto e sentito Bobby Solo" : le motivazioni a Mattino 5 : Veronica Satti ospite in studio a Mattino 5 rivela di non aver ancora sentito o visto il padre Babby Solo, lui si è tirato indietro? Ecco la verità e le sue rivelazioni(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:09:00 GMT)

Grande Fratello - l'sms in diretta di Bobby Solo che stravolge la finale : la frase che cambia la vita della figlia : Veronica Satti non è riuscita a vincere il Grande Fratello 2018, ma di sicuro può considerarsi soddisfatta per il risultato che le stava più a cuore: riavvicinarsi a suo padre, Bobby Solo. Dopo anni di battaglie legali e incomprensioni, i due si sono mandati messaggi a distanza di Grande distensione, fino alla finale, quando sul telefono del capostruttura Marco Doni, il cantante ha mandato un sms che ha sorpreso Barbara D'Urso nel bel mezzo ...

La D’Urso fa il miracolo : Bobby Solo scrive in diretta a Veronica : Barbara D’Urso è riuscita ancora una volta a compiere qualcosa che sembrava impossibile, spingendo Bobby Solo a riavvicinarsi a Veronica Satti. Dopo aver rifiutato per 15 anni ogni contatto con sua figlia, l’artista non Solo ha parlato di riconciliazione, ma ha addirittura inviato un messaggio in diretta alla ragazza durante la finale del GF15. Veronica Satti è stata eliminata, ma la sua vittoria personale l’ha già ottenuta. ...

Grande Fratello - Bobby Solo scrive in diretta alla figlia : «Per me hai vinto tu». Veronica in lacrime : Veronica Satti è la prima eliminata di questa finale. Con il 60% dei voti deve dire addio al sogno di vincere la quindicesima edizione del Grande Fratello. M a per lei c'è una vittoria più importante, ...

Bobby Solo - messaggio in diretta al Grande Fratello 2018/ "Cara Veronica - per me hai vinto tu!" : Bobby Solo, messaggio in diretta al Grande Fratello 2018 per la figlia Veronica Satti. "Cara Veronica. Mi dispiace perché meritavi di vincere ma per me hai vinto"(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:25:00 GMT)