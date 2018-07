Blefaroplastica | tutto quello che c’è da sapere

dilei

(Di giovedì 12 luglio 2018) Rughe, palpebre cadenti e occhiaie: laè un’operazione di chirurgia estetica che consente di risolvere tutti questi problemi. Ma è davvero sicura? Come funziona? Scopriamone qualcosa di più. Per prima cosa è importante capire come si svolge in concreto questo intervento. Lasuperiore prevede l’asportazione della cute in eccesso nella palpebra tramite l’uso di laser o bisturi, spesso viene associata allainferiore, che consente di eliminare le borse sotto gli occhi e ai filler riempitivi delle rughe. L’operazione è piuttosto semplice, ha tempi di ripresa veloci perché è poco traumatico, inoltre garantisce un risultato che dura nel tempo e richiede un piccolo ritocco solo nei dieci anni successivi. Ovviamente la domanda che si fanno tutti è: quanto mi farà ringiovanire? Per capire se ne vale davvero la pena....