Biglietti gratis? No | occhio | è solo un’altra truffa che gira su WhatsApp

Nel mirino Biglietti gratis Rainbow MagicLand per 500 famiglie : messaggio truffa come per Mirabilandia : Tramite WhatsApp sono davvero disponibili 5 biglietti gratis Rainbow MagicLand, ossia per il parco divertimento di Valmontone vicinissimo a Roma? Sull'applicazione di messaggistica, in queste ore, spopola proprio la nuova nota che promette ingressi free ma ci ritroviamo di fronte ad una truffa pure molto simile a quella in circolazione nei giorni scorsi, con protagonista un altro noto polo attrattivo come Mirabilandia. Consiglio per tutti: se ...

Veri i Biglietti gratis Mirabilandia 2018 per anniversario? In guardia su WhatsApp : Con l'arrivo delle vacanze i biglietti gratis Mirabilandia 2018 farebbero davvero comodo. Una nuova catena WhatsApp in circolazione in questi giorni fa riferimento a 5 tagliandi in regalo a 500 famiglie italiane per l'anniversario del famoso parco divertimenti. Peccato si tratti dell'ennesimo tentativo di truffa veicolato attraverso l'applicazione di messaggistica e dalla quale ci mette in guardia la stessa direzione di Mirabilandia appunto, ...

Noyz Narcos 'furioso' con chi chiede Biglietti gratis per il live di Milano (VIDEO) : Non c'è pace per Noyz Narcos, a Roma come a Milano. Soltanto pochi giorni fa il rapper era stato infatti costretto ad annunciare ai supporter – tramite la diffusione di un acceso video-comunicato, nel quale l'artista era apparso notevolmente infastidito, scocciato e arrabbiato [VIDEO]– l'annullamento della seconda data romana del suo tour estivo, soltanto a poche ore dall'inizio del concerto. Ieri invece l'autore di 'Guilty' ha dovuto invitare ...

Biglietti aerei gratis - la truffa sul web : "Non cliccate su quel messaggio" : Con l’avvicinarsi della stagione estiva cominciano ad essere sempre più presenti sul web truffe relative alle vacanze. L'ultima delle quali avrebbe tratto in inganno più di una...

“Installa la tua tenda” : 1000 Biglietti gratis per Campus Party : “Installa la tua tenda” è l’iniziativa speciale lanciata da Campus Party con le aziende partner dell’evento: 1000 biglietti messi a disposizione di tutti i giovani che vorranno partecipare dal 18 al 22 luglio 2018 a Fiera Milano Rho, al più grande geek camping al mondo. In questo format internazionale dedicato a innovazione e creatività, sono attesi centinaia di migliaia di ospiti, giovani, tende e computer. Decine di migliaia di partecipanti a ...

Gardaland - 2.500 Biglietti gratis per l’anniversario/ Come ottenerli? E' una bufala su Whatsapp : non inoltrate : Gardaland, 2.500 biglietti gratis per l’anniversario, Come ottenerli? E' una bufala su Whatsapp: non inoltrate. Una nuova truffa sta circolando in queste ultime ore sull'app di messaggi(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:49:00 GMT)

Biglietti omaggio Gardaland 2018 per 25esimo anniversario : regalo gratis o bufala? : Ci sono in circolazione Biglietti omaggio Gardaland 2018 in occasione del suo 25esimo anniversario, oppure quello che sembrava essere un graditissimo regalo per chi ama recarsi a Castelnuovo del Garda si sta tramutando rapidamente in una bufala? In realtà la risposta possiamo ottenerla dal modo in cui la catena ha preso corpo oggi 30 maggio, se pensiamo che il messaggio ed il passaparola hanno preso corpo tramite Whatsapp esattamente come ...

'DiscoverEU' - online il sito per i Biglietti gratis ai 18enni - : Le candidature dei nati fra il 2 luglio 1999 e il primo luglio 2000 potranno essere inviate dal mezzogiorno del 12 giugno fino al mezzogiorno del 26 giugno. Un secondo round di candidature sarà aperto ...

'DiscoverEU' - online il sito per i Biglietti gratis ai 18enni - : Le candidature dei nati fra il 2 luglio 1999 e il primo luglio 2000 potranno essere inviate dal mezzogiorno del 12 giugno fino al mezzogiorno del 26 giugno. Un secondo round di candidature sarà aperto ...