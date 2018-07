BETTA LEMME Con ' Bambola' la platea Piazza del Popolo fa il pieno di energia Wind

The Voice of Italy 2018 finale - ospiti Mihail e BETTA Lemme : Giovedì 10 maggio alle ore 21.20 su Rai 2 gran finale per The Voice of Italy 2018 e finalmente scopriremo chi fra i quattro finalisti ha il talento necessario per essere incoronato la voce d'Italia.

BETTA LEMME canta Felicità alla finale di The Voice con Al Bano nonno e vincitore con Maryam (video) : Betta Lemme canta Felicità alla finale di The Voice in una delle edizioni più piatte di sempre. A trionfare è il team di Al Bano, outsider del genere, che abbiamo appena scoperto essere diventato nonno. L'artista internazionale, una delle poche ospiti della finale del programma, ha dichiarato che il suo brano italiano preferito è sicuramente Felicità. Carrisi non poteva quindi rifiutarsi di salire sul palco sul palco per cantare con lei, ...

BETTA Lemme/ "Bambola" con i finalisti - poi "Felicità" insieme ad Al Bano sul palco (The Voice of Italy 2018) : Betta Lemme, ospite di The Voice of Italy 2018, duetta questa sera con i quattro finalisti nella sua hit 'Bambola'. Il successo inaspettato per l'artista italo-canadese.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:39:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 finale - ospiti Mihail e BETTA Lemme : Giovedì 10 maggio alle ore 21.20 su Rai 2 gran finale per The Voice of Italy 2018 e finalmente scopriremo chi fra i quattro finalisti ha il talento necessario per essere incoronato la voce d'Italia.