Bem-vindo | Campione!

tuttosport

: Non solo sport. Mondiale: Francia vs Croazia. Italia, rientro dalla finestra? ‘Bem-vindo’ ( benvenuto) Cr7 ! - RomagnaGazzette : Non solo sport. Mondiale: Francia vs Croazia. Italia, rientro dalla finestra? ‘Bem-vindo’ ( benvenuto) Cr7 ! - LuanStradiotto : Bem vindo Enzo Mackenzie - AldoLoprete : Sinceramente io sono solo contento che arrivi in Italia. Poi... starà pure con i gobbi ma tutto il calcio nazionale… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Il calcio italiano sta vivendo giorni senza precedenti nella sua storia: in Serie A è sbarcato il più forte calciatore del mondo, vincitore di 5 Champions League e 5 Palloni d'Oro oltre a essere campione d'Europa in carica con il Portogallo e ad allineare in bacheca altri 16 titoli. Tuttosport festeggia il Grande Evento ...