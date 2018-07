Belen e Iannone stanno ancora insieme | parla lui | “Per me è unica”

Belen Rodriguez/ Crisi con Andrea Iannone e flop di Balalaika : le parole di Ilary Blasi sul programma : Belen Rodriguez, tra la fortissima Crisi con Andrea Iannone e il clamoroso flop di Balalaika: le parole di Ilary Blasi sul programma dedicato ai Mondiali di Calcio.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 17:59:00 GMT)

GOSSIP / Belen Rodriguez : la presunta crisi con Iannone - flop per Balalaika : Belen Rodriguez non starebbe vivendo un vero e proprio momento felice. Basti pensare che l’ultima foto con il suo fidanzato (forse già ex) risale a circa qualche settimana fa. Nonostante tutto, la showgirl cerca di sorprendere ogni giorno i suoi fan con degli scatti social piuttosto piccanti. L’ultimo video postato dalla Rodriguez ha conquistato davvero tutti, con un mise piuttosto provocante. Tuttavia anche se la più grande di casa Rodriguez ...

Belen - che gelo con Iannone! La crisi tra la Rodriguez ed il fidanzato è sempre più nera : Belen Rodriguez ed Andrea Iannone di nuovo insieme, ma tra i due pare calato il gelo: la crisi tra la showgirl ed il pilota di MotoGp è sempre più nera Belen Rodriguez è impegnata in questo periodo nel programma calcistico ‘Balalaika‘. La meravigliosa showgirl, che si mostra all’interno della trasmissione non proprio competente nella materia calcistica, non ha però un ruolo secondario all’interno del programma. La ...

Belen Rodriguez/ Crisi nera con Andrea Iannone : entrambi hanno occhi solo per il piccolo Santiago : Belen Rodriguez, è Crisi nera con il fidanzato Andrea Iannone: entrambi hanno occhi solo per il piccolo Santiago De Martino, ecco gli ultimi avvistamenti di coppia.

GOSSIP/ Belen Rodriguez : aperitivo in città con Iannone - la Ambrosio e Adelaide De Martino : Cosa ci facevano Belen Rodriguez, Gilda Ambrosio, Adelaide De Martino e Andrea Iannone allo stesso tavolo? E' questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di GOSSIP da qualche ora, e più precisamente da quando il sito di Oggi ha pubblicato le foto esclusive del pomeriggio che l'argentina ha trascorso con amici a Milano. La showgirl, dunque, ha scelto di consumare un aperitivo in centro con il fidanzato pilota paparazzato mentre ...

Belen e Iannone ai ferri corti : al bar non stanno neanche vicini : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono davvero ai ferri corti, le ultime foto 'rubate' del settimanale Oggi parlano anche fin troppo chiaro. I paparazzi della rivista, infatti, hanno pizzicato il ...

Belen Rodriguez - il grande gelo con Andrea Iannone : i baci sono solo per il figlio Santiago ESCLUSIVO : Ecco la cronaca di un'ordinaria serata di movida milanese, al Cafe Radetzky. Belen Rodriguez e il sesso acrobatico con tutti i suoi uomini - GUARDA A DOVUTA DISTANZA - Andrea Iannone è seduto al ...

Belen Rodriguez/ Dopo la crisi con Andrea Iannone anche in Tribunale con Nina Moric : scambio di saluti e baci : Belen Rodriguez, Dopo la crisi con Andrea Iannone anche in Tribunale a Milano con Nina Moric: scambio di saluti e baci per le due ex di Fabrizio Corona, i dettagli.

Belen Rodriguez sulla presunta crisi con Andrea Iannone : ‘Devo tirare il fiato’ : Confusa e felice recita una canzone di Carmen Consoli. Felice si suppone di sì, confusa sicuramente. E’ il ritratto di Belen Rodriguez fatto dal settimanale Oggi nel numero in edicola. La showgirl starebbe attraversando una fase non facile dal punto di vista sentimentale con Andrea Iannone, una situazione da cui sarebbe complicato uscire perché al momento non riuscirebbe a stare né con lui né senza di lui. A chi le chiede se la storia con ...

Belen e Iannone ancora in crisi? La vacanza prosegue a Ibiza ma da separati : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, vacanze separati: l’ultima indiscrezione sulla coppia Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno o non stanno insieme? Notizie di gossip e indiscrezioni sul loro conto continuano ad essere spesso discordanti. Da un lato, infatti, la coppia sui social in diverse occasioni si è mostrata unita e dall’altro, invece, fonti vicine ai […] L'articolo Belen e Iannone ancora in crisi? La vacanza prosegue a ...

GOSSIP/ Belen conferma il momento difficile con Iannone : 'Ho bisogno di riservatezza' : Da settimane il GOSSIP sta concentrando la sua attenzione sul rapporto tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, alle prese con quella che in molti considerano una crisi insanabile. La showgirl argentina era stata vista e fotografata insieme al suo ex compagno Fabrizio Corona e il fatto non sembra essere andato giù al pilota, tanto che da quel giorno le foto insieme alla sua fidanzata sono state rarissime. Le uniche immagini che ritraggono la coppia ...

Belen Rodriguez : "Iannone? In amore non so più cosa voglio" : Belen Rodriguez, presenza fissa di Balalaika, il programma di Canale 5 sui Mondiali di calcio in Russia, sta vivendo un periodo piuttosto turbolento dal punto di vista sentimentale perché, al momento, non sa se il proprio futuro sentimentale è accanto ad Andrea Iannone.prosegui la letturaBelen Rodriguez: "Iannone? In amore non so più cosa voglio" pubblicato su Gossipblog.it 03 luglio 2018 15:15.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi : parlano gli amici : La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è al capolinea? È quello che afferma Oggi in edicola, riportando delle testimonianze di alcuni amici vicini alla coppia. La showgirl argentina ha ...

Belen RODRIGUEZ CONFERMA LA CRISI CON ANDREA IANNONE / "Non riesco a stare né con lui né senza di lui" : BELEN Rodrigue e ANDREA IANNONE sono davvero in CRISI: lo CONFERMA la showgirl argentina al settimanale Oggi, al quale ha parlato anche del rapporto con Fabrizio Corona.