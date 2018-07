Beach volley | World Tour 2018 Gstaad Abbiati Andreatta non finiscono di stupire

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. Azzurri - avanti tutta! E’ derby nei sedicesimi. Chi raggiungerà Lupo/Nicolai agli ottavi? : Il derby tanto temuto è servito nei sedicesimi di finale tra Abbiati/Andreatta e Rossi/Caminati che hanno conquistato l’accesso al secondo turno vincendo la finale per il terzo posto con la rivincita su Giginoglu/Gogtepe. Una coppia italiana, dunque, avanzerà agli ottavi di finale del Major Series di Gstaad ed è bello pensare che il sedicesimo di finale del torneo più importante della stagione a livello mondiale è la stessa sfida che ...

Beach volley : Di Silvestre-Marchetto conquistano gli ottavi ai Mondiali U.19 : NANCHINO , CINA, - A Nanchino, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali Under 19 di Beach Volley , gli azzurri Di Silvestre-Marchetto centrando la terza vittoria consecutiva, battendo 2-0 , 21-16, ...

Beach volley - Mondiale Under 19 Nanjing. En plein Di Silvestre/Marchetto : sono già negli ottavi - Bertozzi/Scampoli : primo stop. : Vola direttamente agli ottavi di finale la coppia azzurra impegnata nel torneo maschile del Mondiale Under 19 di Nanjing in Cina: Alberto Di Silvestre (oggi il suo compleanno) e Tobia Marchetto vincono con autorità il loro girone e conquistano nella prima mattinata italiana il loro quinto successo consecutivo sulla sabbia cinese. Vittime degli azzurri, questa mattina, sono stati i norvegesi Brekke/Ringoen che avevano l’ultima possibilità ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. Abbiati/Andreatta : stop dai norvegesi. Appuntamento ai sedicesimi : Si ferma davanti alla coppia norvegese Mol/Sorum la folle corsa di Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che, dopo tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali contro i campioni brasiliani Alison/Andre, si prendono una pausa ed escono sconfitti piuttosto nettamente dalla sfida contro una delle coppie emergenti del Beach volley mondiale. Nella finale del girone preliminare i norvegesi dominano e si impongono 2-0 (21-10, 21-14) al termine di un ...

Beach volley - World Tour Gstaad 2018. Lupo/Nicolai e Rossi/Caminati non imitano Abbiati/Andreatta : sarà spareggio per i sedicesimi : Doppia sconfitta per l’Italia nelle semifinali dei giorni preliminari e dunque solo Abbiati/Andreatta che, in mattinata, avevano vinto la sfida delle “4A” con Alison/Andre, giocheranno alle 18 la finale per l’accesso diretto agli ottavi di finale contro i giovani emergenti norvegesi Mol/Sorum. Lupo/Nicolai e Rossi/Caminati, invece, saranno costretti ad un primo spareggio per restare nel torneo dopo le sconfitte subite in ...

Beach volley - Mondiale Under 19 Nanjing. Grande Italia sulla sabbia cinese! Tris di successi per gli azzurri : Tre partite e tre successi per l’ItalBeach impegnata ai Campionati Mondiali Under 19 a Nanjing in Cina nella prima giornata dedicata alle sfide del tabellone principale. Non si fermano più gli azzurri Di Silvestre/Marchetto, che hanno aggiunto due successi ai due, tutt’altro che scontati, conquistati nella prima giornata delle qualificazioni del torneo iridato giovanile. Debuttano con un successo atteso le azzurre ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. CHE IMPRESA!!! Abbiati/Andreatta demoliscono i campioni del mondo e olimpico Andre/Alison!!! : Il campione del mondo e quello olimpico in carica che si inchinano di fronte a due debuttanti impertinenti che arrivano dall’Italia e che non dimenticheranno mai l’11 luglio 2018. Un’impresa vera, strepitosa, inimmaginabile quella compiuta questa mattina da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che hanno battuto 2-0 i brasiliani Alison e Andrè, il primo campione olimpico di Rio, il secondo campione iridato di Vienna al termine di ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. Una mattinata di grandi sfide per l’Italbeach : il programma : Una mattinata da sogno ma che si preannuncia piena di insidie per le tre coppie che rappresentano l’Italia nel main draw del torneo maschile del Major Series di Gstaad. Lupo/Nicolai, teste di serie numero 5 affronteranno alle 12 nella semifinale del girone gli statunitensi Crabb/Gibb, coppia da prendere con le molle. Nei due precedenti sempre successo della coppia azzurra e la curiosità è che anche lo scorso anno la coppia italiana iniziò ...

Beach volley - Europei 2018 : le coppie dell’Italia ai raggi X : E’ un‘Italia forza tre quella che si presenta all’Europeo in Olanda ma non è sicuramente la migliore versione possibile della squadra italiana quella che si appresta ad affrontare l’avventura continentale. La coppia faro del movimento tricolore, Lupo/Nicolai, campioni in carica, arrivano all’appuntamento più atteso della stagione non al meglio delle sue possibilità a causa dello stop di oltre 100 giorni dovuto ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. Rossi/Caminati e Abbiati/Andreatta FENOMENALI! Quanta Italia nel main draw maschile : Tre coppie Italiane al via nel tabellone principale maschile del Major Series di Gstaad: un sogno che si avvera grazie a Rossi/Caminati, la cui qualificazione poteva anche essere messa in bilancio alla vigilia e ad Abbiati/Andreatta che compiono un vero e proprio capolavoro e vanno ad impreziosire una stagione internazionale di grande qualità. Peccato, invece, per Zuccarelli e Traballi che non sono riuscite a portare l’Italia nel tabellone ...

Beach volley - Mondiali Under 20 Nanjing. L’Italia c’è anche al maschile! Che bravi Di Silvestre/Marchetto : è main draw : Saranno due le coppie a rappresentare l’Italia nel tabellone principale del Mondiale Under 20 in programma a Nanjing in Cina. Un grande risultato, tutt’altro che scontato, per Alberto Di Silvestre e Tobia Marchetto che sono riusciti a superare due turni di qualificazione contro e ad essere una delle quattro coppie qualificate per il tabellone principale. Nella prima sfida di giornata gli azzurri si sono trovati di fronte la coppa ...

Beach volley - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : E’ tutto pronto in Olanda per l’edizione 2018 del Campionato Europeo di Beach volley. Il torneo si disputa con la vecchia formula dei tornei Grand Slam del World Tour con il round robin (o girone all’italiana) negli otto raggruppamenti preliminari. La prima di ogni girone si qualifica direttamente agli ottavi, la seconda e la terza disputano i sedicesimi, la quarta si classifica al 25mo posto. Si gioca su quattro sedi: The ...

Beach volley World Tour 2018 Gstaad. Tre coppie azzurre a caccia del tabellone principale nel secondo Major Series della stagione : Si accendono le luci su Gstaad, il torneo del World Tour più prestigioso, e c’è tanta Italia a caccia di un posto nel tabellone principale nella giornata di oggi, dedicata alle qualificazioni. Rossi/Caminati e Abbiati/Andreatta cercano un difficile ingresso nel main draw maschile e molto tortuoso appare anche il percorso che attende l’unica coppia femminile al via, Zuccarelli/Traballi. L’unica coppia italiana in main draw è ...