Beach Volley | a Gstaad Lupo-Nicolai e Andreatta-Abbiati agli ottavi

BPER Banca Beach Volley Tour : San Benedetto del Tronto pronto ad accogliere le stelle della terza tappa : L’estate del Beach Volley non si ferma mai e prosegue con la terza tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sabato 14 e domenica 15 luglio alla Beach Arena di San Benedetto del Tronto Un sogno che si avvera quello di riportare il grande Beach Volley e un circuito nazionale sulla sabbia delle Marche, dal quale manca da almeno un lustro. Un sogno che si avvera grazie al lavoro del comitato organizzatore locale rappresentato da ...

Beach Volley - World Tour 2018 Gstaad. Abbiati/Andreatta non finiscono di stupire : dominato il derby con Rossi/Caminati - sono agli ottavi! : Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta non finiscono più di stupire. sono loro a raggiungere Lupo e Nicolai negli ottavi di finale del Major Series di Gstaad grazie al netto successo (2-0) nel derby con Rossi e Caminati che non hanno in questa fase della stagione la continuità di rendimento tra i loro punti di forza. Abbiati/Andreatta hanno saputo sfruttare al meglio la mattinata di riposo per riordinare le idee dopo l’incredibile vittoria di ...

Beach Volley - World Tour 2018 Gstaad. Azzurri - avanti tutta! E’ derby nei sedicesimi. Chi raggiungerà Lupo/Nicolai agli ottavi? : Il derby tanto temuto è servito nei sedicesimi di finale tra Abbiati/Andreatta e Rossi/Caminati che hanno conquistato l’accesso al secondo turno vincendo la finale per il terzo posto con la rivincita su Giginoglu/Gogtepe. Una coppia italiana, dunque, avanzerà agli ottavi di finale del Major Series di Gstaad ed è bello pensare che il sedicesimo di finale del torneo più importante della stagione a livello mondiale è la stessa sfida che ...

Beach Volley : Di Silvestre-Marchetto conquistano gli ottavi ai Mondiali U.19 : NANCHINO , CINA, - A Nanchino, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali Under 19 di Beach Volley , gli azzurri Di Silvestre-Marchetto centrando la terza vittoria consecutiva, battendo 2-0 , 21-16, ...

Beach Volley - Mondiale Under 19 Nanjing. En plein Di Silvestre/Marchetto : sono già negli ottavi - Bertozzi/Scampoli : primo stop. : Vola direttamente agli ottavi di finale la coppia azzurra impegnata nel torneo maschile del Mondiale Under 19 di Nanjing in Cina: Alberto Di Silvestre (oggi il suo compleanno) e Tobia Marchetto vincono con autorità il loro girone e conquistano nella prima mattinata italiana il loro quinto successo consecutivo sulla sabbia cinese. Vittime degli azzurri, questa mattina, sono stati i norvegesi Brekke/Ringoen che avevano l’ultima possibilità ...

Beach Volley - World Tour 2018 Gstaad. Abbiati/Andreatta : stop dai norvegesi. Appuntamento ai sedicesimi : Si ferma davanti alla coppia norvegese Mol/Sorum la folle corsa di Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che, dopo tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali contro i campioni brasiliani Alison/Andre, si prendono una pausa ed escono sconfitti piuttosto nettamente dalla sfida contro una delle coppie emergenti del Beach volley mondiale. Nella finale del girone preliminare i norvegesi dominano e si impongono 2-0 (21-10, 21-14) al termine di un ...

Beach Volley - World Tour Gstaad 2018. Lupo/Nicolai e Rossi/Caminati non imitano Abbiati/Andreatta : sarà spareggio per i sedicesimi : Doppia sconfitta per l’Italia nelle semifinali dei giorni preliminari e dunque solo Abbiati/Andreatta che, in mattinata, avevano vinto la sfida delle “4A” con Alison/Andre, giocheranno alle 18 la finale per l’accesso diretto agli ottavi di finale contro i giovani emergenti norvegesi Mol/Sorum. Lupo/Nicolai e Rossi/Caminati, invece, saranno costretti ad un primo spareggio per restare nel torneo dopo le sconfitte subite in ...

Beach Volley - Mondiale Under 19 Nanjing. Grande Italia sulla sabbia cinese! Tris di successi per gli azzurri : Tre partite e tre successi per l’ItalBeach impegnata ai Campionati Mondiali Under 19 a Nanjing in Cina nella prima giornata dedicata alle sfide del tabellone principale. Non si fermano più gli azzurri Di Silvestre/Marchetto, che hanno aggiunto due successi ai due, tutt’altro che scontati, conquistati nella prima giornata delle qualificazioni del torneo iridato giovanile. Debuttano con un successo atteso le azzurre ...

Beach Volley - World Tour 2018 Gstaad. CHE IMPRESA!!! Abbiati/Andreatta demoliscono i campioni del mondo e olimpico Andre/Alison!!! : Il campione del mondo e quello olimpico in carica che si inchinano di fronte a due debuttanti impertinenti che arrivano dall’Italia e che non dimenticheranno mai l’11 luglio 2018. Un’impresa vera, strepitosa, inimmaginabile quella compiuta questa mattina da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che hanno battuto 2-0 i brasiliani Alison e Andrè, il primo campione olimpico di Rio, il secondo campione iridato di Vienna al termine di ...

Beach Volley - World Tour 2018 Gstaad. Una mattinata di grandi sfide per l’Italbeach : il programma : Una mattinata da sogno ma che si preannuncia piena di insidie per le tre coppie che rappresentano l’Italia nel main draw del torneo maschile del Major Series di Gstaad. Lupo/Nicolai, teste di serie numero 5 affronteranno alle 12 nella semifinale del girone gli statunitensi Crabb/Gibb, coppia da prendere con le molle. Nei due precedenti sempre successo della coppia azzurra e la curiosità è che anche lo scorso anno la coppia italiana iniziò ...

Beach Volley - Europei 2018 : le coppie dell’Italia ai raggi X : E’ un‘Italia forza tre quella che si presenta all’Europeo in Olanda ma non è sicuramente la migliore versione possibile della squadra italiana quella che si appresta ad affrontare l’avventura continentale. La coppia faro del movimento tricolore, Lupo/Nicolai, campioni in carica, arrivano all’appuntamento più atteso della stagione non al meglio delle sue possibilità a causa dello stop di oltre 100 giorni dovuto ...

Beach Volley - World Tour 2018 Gstaad. Rossi/Caminati e Abbiati/Andreatta FENOMENALI! Quanta Italia nel main draw maschile : Tre coppie Italiane al via nel tabellone principale maschile del Major Series di Gstaad: un sogno che si avvera grazie a Rossi/Caminati, la cui qualificazione poteva anche essere messa in bilancio alla vigilia e ad Abbiati/Andreatta che compiono un vero e proprio capolavoro e vanno ad impreziosire una stagione internazionale di grande qualità. Peccato, invece, per Zuccarelli e Traballi che non sono riuscite a portare l’Italia nel tabellone ...

Beach Volley - Mondiali Under 20 Nanjing. L’Italia c’è anche al maschile! Che bravi Di Silvestre/Marchetto : è main draw : Saranno due le coppie a rappresentare l’Italia nel tabellone principale del Mondiale Under 20 in programma a Nanjing in Cina. Un grande risultato, tutt’altro che scontato, per Alberto Di Silvestre e Tobia Marchetto che sono riusciti a superare due turni di qualificazione contro e ad essere una delle quattro coppie qualificate per il tabellone principale. Nella prima sfida di giornata gli azzurri si sono trovati di fronte la coppa ...