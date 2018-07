Bce | tassi a livelli minimi fino a necessità

Villeroy - Bce - : 'A breve aumento dei tassi' : PARIGI, WSI, " Mentre Draghi a Francoforte non ha parlato di politica monetaria, lo fa un membro della stessa Bce. 'L' aumento dei tassi potrebbe avvenire al più presto entro la fine dell'estate del 2019 . Così il governatore della BOF e del membro della BCE ...

Bce - Nowotny : in modalità 'wait and see' su rialzo tassi : La Bce adotterà un approccio 'wait and see' in relazione al percorso di disimpegno dall'attuale politica monetaria accomodante dopo che avrà tenuto i tassi in territorio negativo fino all'estate del 2019.

Nowotny - Bce in modalità 'wait and see' su tassi : Ewald Nowotny, membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea, ha ribadito che la politica monetaria potrebbe rimanere accomodante e con tassi in territorio negativo fino all'estate del 2019. Nel mese di giugno la Bce ha comunicato la decisione di terminare il Qe entro la fine dell'...

Bce - tassi d'interesse attesi fermi fino all'autunno 2019 : Teleborsa, - Non ci sanno imminenti aumenti del costo del denaro in Europa e per vedere il primo rialzo bisognerà attendere almeno sino a ottobre 2019. A confermarlo è un articolo del Wall Street ...

Bce - Weidmann : importante che parta processo normalizzazione tassi : Porre fine al programma degli acquisti Qe rappresenta soltanto il primo passo in direzione di una politica monetaria più convenzionale, processo che potrebbe richiedere qualche anno. E' per questo, dice il banchiere centrale tedesco e consigliere Bce Jens Weidmann, che è della massima importanza ...

Bce : Lane - non è il momento di parlare di strette sui tassi : troppo presto per parlare di un rialzo dei tassi di Eurolandia. Per Philip Lane, n.1 della Banca centrale irlandese, non è il caso di parlare di un evento che, stando alle indicazioni arrivate dall'...

Draghi al forum Bce : dopo la fine del Qe l’aumento dei tassi sarà graduale - prudente e prevedibile : La politica monetaria della Bce rimarrà “paziente, persistente e prudente” e le prossime mosse della Banca centrale dopo la fine del QE, come l’aumento dei tassi d’interesse e il termine del reinvestimento dei titoli rimborsati a scadenza, saranno “graduali”, trasparenti, e soprattutto “prevedibili”. Così il presidente della Bce Mario Draghi si è rivolto ai banchieri centrali ed economisti riuniti in Portogallo...

