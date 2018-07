Bari | sul palagiustizia la Camera si accapiglia

Sulla graticola per il Palagiustizia di Bari - l'assenza e poi lastentata difesa. La giornata da incubo del ministro Bonafede : Si potrebbe dire di essere di fronte a un caso di legge del contrappasso quando dai banchi delle opposizioni si sente urlare "Onestà e onestà". E questa volta gli scranni dell'Aula di Montecitorio non sono occupati dal Movimento 5 Stelle e nei banchi del governo non c'è il Pd. Bensì è l'esatto opposto. Tutto ciò succede quando l'emiciclo della Camera sta esaminando il decreto legge che dispone il ...

Bagarre alla Camera sul nuovo tribunale di Bari : Scambio di colpi tra Pd e M5S sulla sede individuata dal ministero della Giustizia, per ospitare gli uffici del tribunale e della procura di Bari, dichiarato inagibile dopo una perizia tecnica, a ...

Sul Palagiustizia di Bari Pd contesta M5S al grido "onestà - onestà". Poi scoppia la rissa - seduta sospesa : "Onestà! Onestà!": lo hanno urlato in coro nell'Aula della Camera i deputati della sinistra, con il refrain marchio di fabbrica M5S, dopo che Alessia Morani ha chiesto che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede riferisse sulla scelta della sede provvisoria del Palagiustizia di Bari, caduta su un immobile che, secondo quanto scrive "La Repubblica", sarebbe di proprietà di un privato sospettato di aver prestato denaro ad ...

Bari - incidente sulla ss16 verso sud : 6 feriti. Code chilometriche in entrambi i sensi di marcia : Questo pomeriggio, per cause ancora da accertare, un incidente si è verificato sulla ss16 in direzione sud, tra le uscite 11 e 12, nei pressi del distributore di benzina a marchio Dill's. Stando alle ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : ZaBarino e Visca in finale nel giavellotto. Tutti i risultati della prima giornata : A Tampere (Finlandia) sono iniziati i Mondiali U20 2018 di Atletica leggera. giornata positiva per l’Italia soprattutto grazie a Sara Zabarino e Carolina Visca che si qualificano alla finale del tiro del giavellotto con la prima e la seconda misura (53.99 e 53.49). La piemontese e la romana torneranno in pedana per puntare alle medaglie. Elisa Coiro, già ribattezzata guerriera dai capelli rossi, si è qualificata alle semifinali degli 800 ...

Papa Francesco a Bari con i Patriarchi del Medio Oriente : sul lungomare 70mila fedeli : Evento storico nella città di San Nicola dove il Pontefice ha riunito i 22 capi delle chiese cattoliche: messaggio di pace in più lingue e diffuso attraverso maxischermi

Bari Night Run - la sicurezza prima di tutto : operaio sull'impalcatura senza protezioni : Non fosse stato per impegni precedenti fissati da settimane, alla Bari Night Run di ieri avremmo partecipato anche noi. Irresistibile il fascino di correre sul meraviglioso lungomare della città, chi ...

Bari - ladri in azione nell'hotel sul lungomare : rubati a una turista gioielli per 36mila euro : La polizia ha già effettuato rilievi, sentito testimoni e acquisito i filmati della videosorveglianza. A denunciare il furto è stata la turista cinese, residente in Australia, in vacanza a Bari con il compagno

Mercato NBA – Bucks indecisi sul futuro di JaBari Parker - i Kings pronti a piazzare il colpo : Milwaukee Bucks indecisi sul rinnovo di Jabari Parker, i Sacramento Kings sondano il terreno sul possibile restricted free agent Scelto come #2 pic nel Draft 2014, su Jabari Parker c’erano grandi aspettative, in parte disattese a causa dei numerosi infortuni che ne hanno minato la carriera. Solo 183 partite giocate in 4 anni, (appena 31 nell’ultima stagione) con 15.3 punto, 5.5 rimbalzi e 2 assist di media. Numeri ma soprattutto solidità ...