Bari | Avellino e Cesena | addio alla serie B?

Covisoc : fuori dalla Serie B Avellino - Bari e Cesena. Che però possono fare ricorso : In caso di responso negativo, le società escluse potranno ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni il 26 luglio. Altrimenti rischiano comunque almeno una penalizzazione in classifica.

