Bancarotta dell' Aligroup | il Gup di Catania rinvia a giudizio 8 persone

Veneto Banca insolvente anche prima della liquidazione. Ora gli ex manager rischiano l'indagine per Bancarotta : Veneto Banca non era in grado di pagare i creditori. Non lo era nemmeno prima che il governo, il 25 giugno 2017, decidesse per la liquidazione coatta amministrativa, con la cessioni di sportelli e ...

Roma - accusa di Bancarotta per Massimo Nicoletti - il figlio del cassiere della Magliana : Rischia di finire sotto processo con l'accusa di bancarotta fraudolenta Massimo Nicoletti, figlio di Enrico, il presunto cassiere della banda della Magliana, che nei suoi affari ha già avuto, in più ...

Milano - Emilio Fede assolto in appello per la Bancarotta della società di Lele Mora : In primo grado era stato condannato a tre anni e mezzo di carcere. Il suo coimputato aveva patteggiato

Serie C : da un club all'altro - un sogno realizzato e l'incubo della Bancarotta Video : La copertina di oggi 8 maggio, la merita senz'altro l’Arezzo, club del girone A di Serie C. Gli amaranto, malgrado mille difficolta', un fallimento societario e qualcosa come 15 punti di penalizzazione [Video] sono riusciti nell'impresa di conquistare la salvezza diretta, grazie ad una miracolosa vittoria ottenuta all'ultimo respiro contro la Carrarese. L'Arezzo chiude il torneo con 37 punti in classifica, che sarebbero stati 52 senza penalita' ...

La strana storia dell'ex manager ai domiciliari per Bancarotta : è disoccupato ma vive da re : Lui è Luigi Fiorillo e per 23 anni ha guidato le Ferrovie Sud-Est . Attualmente si trova agli arresti domiciliari perché accusato di bancarotta. Dice di essere disoccupato, ma " fa notare la Gazzetta ...