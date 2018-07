Bambina morta a Sperlonga | la piscina della tragedia

“Unica”. Ecco chi era la Bambina morta per l’esplosione di un gonfiabile in spiaggia e la decisione della famiglia : Una morte choc avvenuta di fronte a decine e decine di bagnanti increduli quella della piccola Ava-May Littleboy. Tre anni, la piccola stava giocando nella spiaggia di Gorleston, nella contea del Norfolk, Inghilterra, quando è stata scaraventata sulla sabbia dopo l’esplosione di un castello gonfiabile. Ed è stato inutile ogni tentativo di salvarla: per lei non c’è stato nulla da fare. In ospedale è stato dichiarato il decesso ...

Regno Unito - Bambina di 15 mesi morta nel 2016 : la causa forse un cerotto antidolorifico : Una famiglia di St Austelle Regno Unito, nel 2016 è stata vittima di una tragedia che avrebbe sconvolto qualsiasi nucleo familiare. Amelia, una bimba di soli 15 mesi, è deceduta per colpa di un cerotto antidolorifico indossato dalla madre durante la notte. Il cerotto attaccato sulla pelle dalla donna era Fentanyl, noto analgesico oppioide sintetico. La sostanza era stata trasferita dalla mamma al corpicino della piccola bambina e ciò avrebbe ...

Regno Unito - Bambina di 15 mesi morta nel 2016 : la causa forse un cerotto antidolorifico : Una famiglia di St Austelle (Regno Unito), nel 2016 è stata vittima di una tragedia che avrebbe sconvolto qualsiasi nucleo familiare. Amelia, una bimba di soli 15 mesi, è deceduta per colpa di un cerotto antidolorifico indossato dalla madre durante la notte. Il cerotto attaccato sulla pelle dalla donna era Fentanyl, noto analgesico oppioide sintetico. La sostanza era stata trasferita dalla mamma al corpicino della piccola bambina e ciò avrebbe ...

Bambina di 6 anni morta di meningite in 4 ore : non era vaccinata : di Alessia Strinati Uccisa dalla meningite in 4 ore. La piccola Giulia è morta a 6 anni , dopo aver contratto la meningite di tipo C. La Bambina non era stata vaccinata e probabilmente quella ...

Bambina di 6 anni morta di meningite in 4 ore : non era vaccinata : Uccisa dalla meningite in 4 ore. La piccola Giulia è morta a 6 anni , dopo aver contratto la meningite di tipo C. La Bambina non era stata vaccinata e probabilmente quella punturina invece avrebbe ...

Bambina di 9 mesi cade dal letto dei genitori mentre dorme : morta sul colpo : cade dal letto durante il sonnellino, la bimba di 9 mesi muore sul colpo. Un vero dramma quello che si è consumato in un appartamento di Leung Shui, nel Distretto di Tuen Mun, a...

La Bambina che non teme i terroristi/ “Mia madre è morta e mi ha salvata : per questo non ho più paura” : Una bambina egiziana che ha perso la madre uccisa da un terrorista dell'Isis racconta quei momenti terribili e invita a non aver paura, "la nostra vita è nelle mani di Dio"(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:46:00 GMT)

La Seu torna a far paura in Puglia : morta una Bambina di 13 mesi a Bari : Una vita, una tenera vita apertasi e chiusasi nell'arco di 13 mesi. Non ce l'ha fatta, ieri pomeriggio la bimba di Lucera (un Comune in provincia di Foggia) ricoverata nei giorni scorsi nell'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari a causa della sindrome emolitico uremica (la Seu). Le sue condizioni si erano aggravate con la comparsa della febbre alta. La Asl di Foggia ha attivato l'Unità di crisi composta dagli specialisti dei servizi ...

Foggia - Bambina di 13 mesi morta a Bari a causa della Seu : è il terzo caso in un anno in Puglia : Non ce l’ha fatta la bimba di 13 mesi di Lucera (Foggia), affetta da Sindrome emolitico uremica (Seu) e ricoverata da tre giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari, dove era arrivata con un trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso in condizioni critiche, che si sono poi aggravate con la comparsa della febbre alta. La piccola, sottoposta a dialisi ed ecmo, è morta nel tardo pomeriggio di ieri, 15 ...

Foggia - Bambina di 13 mesi morta a Lucera a causa della Seu : è il terzo caso in un anno in Puglia : Non ce l’ha fatta la bimba di 13 mesi di Lucera (Foggia), affetta da Sindrome emolitico uremica (Seu) e ricoverata da tre giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari, dove era arrivata con un trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso in condizioni critiche, che si sono poi aggravate con la comparsa della febbre alta. La piccola, sottoposta a dialisi ed ecmo, è morta nel tardo pomeriggio di ieri, 15 ...

Roccaraso in lutto - è morta Iaia : la Bambina di 9 anni era affetta da neurobalstoma : Grazie al mondo dello sport nazionale ed internazionale: del calcio, del pattinaggio, della danza, dello sci, della pallavolo, del basket e del tennis, perché ha scelto di far parte della nostra ...

GAZA - Bambina PALESTINESE MORTA/ Tolta dalla lista dei "martiri" : uccisa da una malattia - non da Israele : La BAMBINA PALESTINESE di otto mesi dichiarata MORTA per aver respirato i gas lacrimogeni lanciati dagli israeliani il 14 maggio scorso nella striscia di GAZA è MORTA per altre cause(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:12:00 GMT)

Pisa - indagato per omicidio colposo il padre della Bambina dimenticata in macchina e morta : L'uomo, un quarantatreenne ingegnere della Continental di San Piero a Grado, in provincia di Pisa, è stato iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio colposo: avrebbe dovuto accompagnare la figlia all'asilo, ma l'ha dimenticata in macchina per sette ore e la piccola è morta.Continua a leggere

Pisa - padre dimentica la figlia di un anno in auto per 8 ore : morta la Bambina - Schede : Il padre ha lasciato la figlia in auto nel parcheggio dello stabilimento dove lavora, nel Pisano - Cos’è l’amnesia dissociativa| - Seggiolini con sensori «anti-abbandono»