Bahamas | modella morsa da uno squalo | voleva fare una foto da postare su Instagram

(Di giovedì 12 luglio 2018) Il suo nome è Katarina Zarutskie e lei è una fashione influencer molto famosa in California. La giovane sta molto facendo parlare di sé nelle ultime ore dopo essere statada unoalle. La cosa che maggiormente ha colpito i suoi follower e non solo è che la giovane si è volontariamente tuffata in una zona piena zeppa di questi pesci potenzialmente pericolosi per farsiuna invidiabile e coraggiosadasuda uno: tanta paura ma lievi ferite Katarina non ha esitato nemmeno un momento nel vedere così tanti squali nutrice, così ha deciso di tuffarsi in mezzo a loro. Tuttavia, pare che il suo coraggioso gesto non sia stato molto gradito dagli animali, tanto che uno di loro le ha dato un feroce morso sul polso pochi minuti dopo il tuffo: mentre Katarina era in posa, lole ha afferrato il polso trascinandola ...