Bagarre alla Camera | Fico prova a mettere ordine | Non ricordo tutti i nomi

Bagarre alla Camera sul nuovo tribunale di Bari : Scambio di colpi tra Pd e M5S sulla sede individuata dal ministero della Giustizia, per ospitare gli uffici del tribunale e della procura di Bari, dichiarato inagibile dopo una perizia tecnica, a ...

Bagarre alla Camera - Pd contro Conte sul conflitto di interessi : Bagarre in aula alla Camera con la protesta del Pd quando il premier Giuseppe Conte parla del conflitto di interessi. "Anche i vostri interventi che interrompono il mio discorso dimostra che ognuno ha ...

Conte alla Camera - dopo la Bagarre arriva la fiducia : 350 sì e 236 no. «Ognuno ha suo conflitto interessi» : La Camera vota la fiducia al governo Conte: 350 i sì, 236 i contrari e 35 gli astenuti. Un voto che arriva al termine di una seduta movimentata con il Pd che non ha mancato di attaccare...

Il governo ottiene la fiducia alla Camera. Conte : “Tutti abbiamo conflitti di interesse”. Bagarre in Aula : Il governo Conte ha ottenuto la fiducia della Camera con 350 sì, 236 no e 35 astenuti. Nel suo discorso all’aula Giuseppe Conte ha detto che la Costituzione sarà il faro che muoverà l’azione del governo, soprattutto in materia di giustizia. Il neo-premier mette ben in chiaro quale sarà la direttrice di marcia che caratterizzerà l’agire dell’esecuti...

Conte chiede la fiducia alla Camera : “Tutti abbiamo conflitti di interesse”. Bagarre in Aula : La Costituzione sarà il faro che muoverà l’azione del governo, soprattutto in materia di giustizia. Parola di Giuseppe Conte che, nelle repliche alla Camera, mette ben in chiaro quale sarà la direttrice di marcia che caratterizzerà l’agire dell’esecutivo: «Tutte le nostre iniziative saranno fatte sotto l’architettura costituzionale. Questo esecutiv...