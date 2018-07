Atletica | Mondiali U20 2018 | Edoardo Scotti super 45 84 e finale | Elisabetta Vandi

Atletica - polemiche ai mondiali Under 20 : dubbi sull'età della medagliata etiope : Si sta mettendo in mostra nel mondiale Under 20 di Atletica leggera di Tampere, ma c'è chi ha dubbi sulla sua età: al centro della questione l'etiope Girmawit Gebrzihair. La ragazza, 16 anni come ...

Atletica – Mondiali U20 : Giovanni Gatto nella finale dei 3000 siepi : Splendido traguardo per Giovanni Gatto: l’azzurro nella finale dei 3000 siepi ai Mondiali U20 di Tampere Bella prova di carattere per Giovanni Gatto che si merita la finale dei 3000 siepi ai Campionati del Mondo under 20 di Tampere, in Finlandia. L’ancora 18enne trevigiano agguanta il settimo posto in una batteria rocambolesca, segnata dopo nemmeno metà gara da un tamponamento di massa contro una barriera. Il giovane azzurro ...

Atletica - Mondiali Under 20 di Tampere : Visca e Zabarino ai piedi del podio : Le due giavellottiste azzurre, Carolina Visca e Sara Zabarino, chiudono al quarto e al quinto posto. Ottava Sydney Giampietro nel peso e Nadia Battocletti nei 3000 con 9.13.45, terza junior di sempre Quarta Carolina Visca, quinta Sara Zabarino. È questo il verdetto della finale del giavellotto con le due azzurre che restano ai piedi del podio nella seconda giornata dei Mondiali Under 20 di Tampere (Finlandia). La romana Visca scaglia ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : Elisabetta Vandi in finale nei 400m con il record italiano di categoria - Carolina Visca quarta nel giavellotto : Seconda giornata dei Mondiali di Atletica Under 20 a Tampere (Finlandia). Tra gli atleti del Bel Paese sboccia il talento di Elisabetta Vandi, velocista classe 2000, che durante la semifinale dei 400m femminili stacca l’ultimo pass tra le migliori otto infrangendo il record personale e il record nazionale Under 20. L’azzurra completa il giro di pista in quarta piazza fermando il cronometro a 53.24 secondi. Domani alle 20:10 partirà ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : Zabarino e Visca in finale nel giavellotto. Tutti i risultati della prima giornata : A Tampere (Finlandia) sono iniziati i Mondiali U20 2018 di Atletica leggera. giornata positiva per l’Italia soprattutto grazie a Sara Zabarino e Carolina Visca che si qualificano alla finale del tiro del giavellotto con la prima e la seconda misura (53.99 e 53.49). La piemontese e la romana torneranno in pedana per puntare alle medaglie. Elisa Coiro, già ribattezzata guerriera dai capelli rossi, si è qualificata alle semifinali degli 800 ...

Atletica - Mondiali Under 20 : Armand Duplantis sotto i riflettori. Italia a caccia della medaglia nelle staffette e nel giavellotto femminile : Da martedì 10 a domenica 15 luglio si disputeranno i Mondiali juniores di Atletica a Tampere (Finlandia). Gli atleti a partire dalla classe 1999 in poi entrano in scena all’interno del Tampereen stadion, impianto che ospita un massimo di 32mila persone. Diversi partecipanti sono già noti nel panorama globale, alcuni hanno ben figurato nel confronto con i “senior” quest’anno. La nazionale Italiana si presenta alla ...

Atletica - Diamond League 2018 : Samba secondo uomo sotto i 47”! Lasitskene vola a 2.04 - sfilza di mondiali stagionali a Parigi : A Parigi (Francia) è tornata di scena la Diamond League 2018 di Atletica leggera e la serata si è rivelata particolarmente interessante con grandissime prestazioni. 400 METRI OSTACOLI (maschile) – Abderrahman Samba ha riscritto un pezzetto della storia dell’Atletica leggera. Il qatarino è letteralmente volato e ha stampato un incredibile 46.98, diventando il secondo uomo capace di scendere sotto i 47” sul giro di pista con ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : i convocati dell’Italia. 52 azzurri a Tampere - spiccano Sibilio e Visca : Stefano Baldini, DT del settore giovanile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali Under 20 di Atletica leggera che si disputeranno a Tampere (Finlandia) dal 10 al 15 luglio. L’Italia sarà presente alla rassegna iridata di categoria con 52 azzurri (26 maschi e 26 femmine). spiccano soprattutto Alessandro Sibilio (vicecampione europeo nei 400 metri ostacoli) ma anche altri medagliati continentali come Carolina Visca (giavellotto), Andrea ...

Atletica – Campionati Mondiali under 20 - ufficializzati i convocati per la rassegna di Tampere : E’ stata ufficializzata la lista dei convocati per i Campionati Mondiali under 20 di Tampere Il Direttore Tecnico del settore giovanile e allo sviluppo Stefano Baldini ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati Mondiali under 20 in programma a Tampere, in Finlandia, da martedì 10 a domenica 15 luglio. L’Italia Team si presenterà alla 17esima edizione della rassegna iridata con 26 ragazzi e 26 ragazze, per un totale ...

Atletica – Campionati Mondiali di corsa in montagna - Rambaldini bis mondiale : Nella rassegna iridata di lunghe distanze a Karpacz, in Polonia, il bresciano Rambaldini replica il successo del 2016. Rampazzo bronzo tra le donne come il team azzurro maschile L’Italia festeggia ancora una vittoria nei Campionati Mondiali di lunghe distanze di corsa in montagna. Per la seconda volta, dopo il successo di due anni fa, conquista il titolo Alessandro Rambaldini che arriva davanti a tutti sul traguardo di Karpacz, in Polonia, al ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : che parata di stelle! Coleman-Baker sfida sui 100m - Lasitskene e Manyonga per volare - quanti Campioni Mondiali : Il Golden Gala non deluderà le aspettative dei tanti appassionati e regalerà una magnifica notte a tutti gli appassionati di Atletica leggera. Giovedì 31 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena una grande classica del calendario internazionale e ai nastri di partenza ci saranno tantissime stelle pronte a illuminare uno scenario unico nell’ambito della Diamond League. Il piatto forte sarà la sfida sui 100 metri con Christian ...

Candidatura L'Aquila Giochi Mondiali Master Atletica 2022 - in città la commissione internazionale : L'Aquila - Siamo giunti alla fase Finale della Candidatura della Città di L’Aquila per i Mondiali Master di atletica leggera del 2022. Visto l’ammissione confermata anche di altre 2 città che sono Göteborg/Svezia e Tampere/Finlandia In data 28 e 29 maggio La commissione internazionale WMA/IAAF composto dal Presidente Mondiale WMA Mr. Perkins (Australia) Mrs. Margit Jungmann (Germania) Vice Presidente Esecutiva WMA e Mr. ...

Atletica - Diamond League 2018 : sfilza di mondiali stagionali a Shanghai - che volo di Manyonga. Lasitskene non trova i 2 metri : A Shanghai (Cina) si è disputata la seconda tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Di seguito tutti i risultati di una serata che ha regalato alcune prestazioni interessanti. 200 metri (femminile) – Ribaltone inatteso sul mezzo giro di pista dove si impone Shaunae Miller-Uibo, Campionessa Olimpica dei 400m e bronzo mondiale sulla distanza. La bahamense ha letteralmente dominato la gara con 0.4 m/s di vento contrario ...