Atletica | Diamond League Rabat 2018 | Lasitskene vuole volare | duello

Atletica - Diamond League Losanna 2018 : Lyles vola in 19.69 - Samba non sorprende - sfida Ta Lou-Thompson - Tamberi stop 2.25 - Shubenkov vuole il record : A Losanna (Svizzera) è andata in scena una tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Bella serata con qualche lampo e ottime prestazione da parte degli atleti impegnati in territorio elvetico. 200 METRI (maschile) – Performance stellare di Noah Lyles che eguaglia la già sua miglior prestazione mondiale stagionale (19.69 corso il 26 maggio a Eugene) e conferma di essere l’uomo del futuro sul mezzo giro di pista. Alle sue ...

Atletica - Diamond League 2018 : Renaud Lavillenie vince l’antipasto di Losanna - 5.91 nell’asta sul lungolago : Renaud Lavillenie ha vinto l’antipasto della tappa di Losanna valida per la Diamond League 2018 di Atletica leggera. Sul lungolago della località svizzera, il francese si è imposto nel salto con l’asta grazie al 5.91 centrato al secondo tentativo, una misura interessante per il già Campione Olimpico di Londra 2012 che ha poi fallito tre prove a sei metri. Il transalpino è riuscito a sconfiggere il polacco Pawel Wijchiechowski (5.84 ...

Atletica - Diamond League 2018 : che show a Losanna. Samba da record del mondo - Barshim assente - Tamberi ci riprova - Semenya e tante stelle in pista : La Diamond League non conosce soste e riparte giovedì 5 luglio da Losanna (Svizzera) con il tradizionale appuntamento di Athletissima, ottava tappa del prestigioso circuito internazionale di Atletica leggera. Si preannuncia un meeting di assoluto spessore tecnico in cui può succedere di tutto. L’uomo più atteso della vigilia è Abderrahman Samba che a Parigi è diventato il secondo uomo capace di scendere sotto i 47” sui 400 metri ...

Atletica - Diamond League 2018 : Samba secondo uomo sotto i 47”! Lasitskene vola a 2.04 - sfilza di mondiali stagionali a Parigi : A Parigi (Francia) è tornata di scena la Diamond League 2018 di Atletica leggera e la serata si è rivelata particolarmente interessante con grandissime prestazioni. 400 METRI OSTACOLI (maschile) – Abderrahman Samba ha riscritto un pezzetto della storia dell’Atletica leggera. Il qatarino è letteralmente volato e ha stampato un incredibile 46.98, diventando il secondo uomo capace di scendere sotto i 47” sul giro di pista con ...

Atletica - IAAF Diamond League : per l’Italia protagoniste Trost e Vallortigara : Trost e Vallortigara, un salto tra le stelle di Parigi. Sabato 30 giugno la settima tappa della IAAF Diamond League. Alto con l’azzurra bronzo mondiale indoor e la capofila italiana stagionale. Nei 400hs nuova sfida Samba-Warholm. Diretta TV su Fox Sports HD (ore 20-22) Sabato 30 giugno settimo appuntamento della IAAF Diamond League 2018 con il meeting di Parigi. In gara nella capitale francese l’azzurra Alessia Trost, bronzo ...

Atletica – IAAF Diamond League : Echevarria vola nel lungo a Stoccolma - Trost quinta : IAAF Diamond League: a Stoccolma Echevarria vola nel lungo 8,83, Trost 1,90 Un salto nella storia a Stoccolma. Ad esaltare la sesta tappa della IAAF Diamond League è il 19enne lunghista cubano, campione del mondo indoor, Juan Miguel Echevarria che vola fino ad un sensazionale 8,83 con vento appena sopra il limite (+2.1), firmando il miglior salto degli ultimi 23 anni in qualunque condizione. Nei 400hs Abderrahman Samba bissa lo show del Golden ...

Atletica - Diamond League Stoccolma 2018 : Echevarria storico. Mondiale stagionale di Dacres e McNell - Samba spaziale - Kuchina vincente : A Stoccolma (Svezia) si è disputata una tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Sfilza di prestazioni notevoli per l’ultimo meeting prima di una piccola pausa di fine primavera. SALTO IN LUNGO (maschile) – Clicca qui per sapere di più del volo di Echevarria a 8.83. 400 METRI OSTACOLI (maschile) – L’eterno duello tra Abderrahman Samba e Karsten Warholm continua a regalare emozioni ma per la terza volta ...

Atletica – IAAF Diamond League : Alessia Trost in gara a Stoccolma - sfiderà la russa Lasitskene-Kuchina : Alessia Trost parteciperà al sesto appuntamento della IAAF Diamond League 2018 con il Bauhaus Galan di Stoccolma Nel pomeriggio di domenica 10 giugno, sesto appuntamento della IAAF Diamond League 2018 con il Bauhaus Galan di Stoccolma. In gara nella capitale svedese l’azzurra Alessia Trost, bronzo mondiale indoor dell’alto, che alla seconda uscita della stagione all’aperto proverà a salire dopo l’esordio a 1,88 del Golden Gala Pietro Mennea. La ...