Atac | nessuna offerta giunta | nuove verifiche in corso

Roma – Non e'alcunain risposta alla gara per l'acquisto di nuovi autobus bandita da, per una cifra di 98 milioni di euro finanziati da Roma Capitale., in qualita' di stazione appaltante, avviera' delledi mercato per garantire nel minor tempo possibile la fornitura dei mezzi. Cosi' in un comunicato.