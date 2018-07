Aspirata dal bocchettone di una piscina | muore 13enne a Latina | Guarda le foto

Aspirata dal bocchettone di una piscina : muore 13enne a Latina : La tragedia si è consumata in un albergo di Sperlonga. Ricoverata in ospedale in gravi condizioni, la ragazzina è deceduta nella notte. Sul caso indagano i carabinieri

