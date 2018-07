Ascoli | via Cosmi | arriva Vivarini

L'Altra Italia - al via da domenica ad Ascoli la settima edizione : Si inizierà domenica , alle 21, al teatro Filarmonici, con il dibattito tra Vittorio Sgarbi e il filosofo Giulio Giorello sul tema 'Dio, tra arte e scienza'. Seguirà il concerto di Morgan. Lunedì, ...

DIRETTA / Ascoli Brescia (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Ascoli Brescia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I marchigiani possono ancora salvarsi, lo farebbero battendo le rondinelle(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 19:52:00 GMT)