Arriva il caldo africano | «Punte di 40 gradi nel weekend» Ma spunta il pericolo piogge

Meteo - da domani caldo africano : Arriva l’anticiclone Minosse - al Sud fino a 40 gradi : Dopo le ultime giornate piovose e abbastanza fresche al Nord, ci attende un weekend con il super caldo dell’anticiclone africano Minosse. Il gran caldo attanaglierà il Centro-Nord da venerdì fino a domenica, al Sud e nelle isole la giornata più calda sarà probabilmente lunedì 16 luglio, quando in alcune zone si supereranno i 40 gradi.Continua a leggere

Previsioni Meteo - allarme caldo per il weekend : da Venerdì 13 Luglio Arriva una lingua di “fuoco” africano - fiammata termica fino a +40°C! : 1/10 ...

Meteo - sull’Italia Arriva il grande caldo africano : temperature oltre i 35 gradi e afa : Inizio di settimana all'insegna di sole e caldo africano su tutta l'Italia con temperature oltre i 35 gradi al sud e afa intensa al nord. Situazione però in evoluzione per le regioni settentrionali dove nei prossimi giorni aumenterà l'instabilità Meteo con improvvisi annuvolamenti a acquazzoni.Continua a leggere

Meteo Calabria : Arriva il primo vero caldo - spiagge affollate : In Calabria è arrivato il primo vero caldo estivo: la colonnina di mercurio raggiunge oggi i 30°C, con punte di 32°C a Cosenza e Catanzaro. Le città si svuotano e la gente si riversa sulle spiagge, affollandole: dalle prime ore del mattino il traffico lungo le strade che conducono alla costa hanno registrato un volume di traffico superiore alla media. Si registra traffico intenso anche lungo le arterie che conducono in Sila e Aspromonte. Al ...

Meteo - Arriva la prima ondata di caldo ma sarà mini : Fino a martedì temperature alte su tutta Italia, poi al Nord arriverà il primo ciclone di luglio, portandosi dietro piogge e anche qualche grandinata. E non sarà un'estate afosa come lo scorso anno

Meteo - Arriva la prima ondata di caldo - ma sarà mini : ROMA - Si era già parlato di estate in ritardo , con piogge e temporali che hanno causato anche qualche disagio su tutta la penisola. Da questo weekend, invece, ecco la prima ondata di caldo della ...

Arriva il grande caldo - il Comune attiva il numero verde per l'assistenza agli anziani : Il piano di sostegno prevede la possibilità di assistenza anche domiciliare, visite mediche e accompagnamento per la spesa

Previsioni Meteo - si conclude la grande anomalia fredda e piovosa di Giugno : adesso Arriva il caldo - l’Estate inizia davvero : 1/35 ...

Arriva il caldo - quello vero : weekend di fuoco in compagnia di Caronte : Arriva il caldo, quello vero. Nel corso del weekend l'anticiclone africano Caronte comincerà a influenzare l'Italia, trasportando masse d'aria calda e umida dal deserto del Sahara fin verso la...

Arriva il grande caldo - nel fine settimana temperature fino a 40 gradi : L’Italia sta per essere travolta da un’ondata di calore: l’anticiclone africano Caronte si sta preparando ad affrontare un lungo viaggio che lo porterà dalle assolate terre africane verso il nostro Paese nel fine settimana. Dunque, sta per Arrivare il caldo: quello vero, per almeno cinque giorni. temperature di 32-34 gradi su molte città come Mila...

Meteo - Arriva Caronte : afa e caldo fino a 40 gradi : Torna l'alta pressione africana che interesserà il nostro Paese tra il 30 giugno e l'1 luglio. Le temperature più alte attese nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Al Nord, dalla prossima settimana, ondata di temporali --Sull’Italia ritorna Caronte: nel fine settimana l'alta pressione africana porterà caldo e afa sulla Penisola con temperature fino a 40 gradi. L'estate entra nel vivo: termometri oltre i 30 gradi nella giornata di sabato 30 ...

Arriva il caldo - SOS zanzare : ecco come prevenire le punture e proteggersi dai famelici insetti volanti : E’ finalmente Arrivato il caldo, ci si inizia a scoprire, a pedalare in bicicletta e a godersi le passeggiate all’aperto. Ma l’apparente felicità viene di colpo disturbata da una presenza costante e fastidiosa delle nostre città, che fa sempre capolino non appena le temperature cominciano ad aumentare: la zanzara. Un insetto a cui non finiamo mai di abituarci, che con i suoi ronzii mina la nostra tranquillità, provocando delle “danze” fatte di ...