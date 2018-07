Arrestati tre operai-falsari a Pavia | così stampavano 50 centesimi falsi

Migranti - polizia a bordo della Diciotti : dirottatori Arrestati?/ Ultime notizie - Trenta : "Porti vanno aperti" : La nave Diciotti con a bordo 67 Migranti verso il porto di Trapani: Salvini non molla la presa e chiede nomi e cognomi dei "violenti dirottatori". Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 22:07:00 GMT)

False accuse a immigrato - Arrestati tre carabinieri nel Napoletano : False accuse a immigrato, arrestati tre carabinieri nel Napoletano Per il gip, i tre militari, in servizio a Giugliano, avrebbero arrestato un extracomunitario accusandolo falsamente di custodire armi clandestine ventilando l'ipotesi di un suo coinvolgimento in attività terroristiche. Per loro è scattata anche la sospensione ...

Napoli - Arrestati tre carabinieri : 12.28 Tre carabinieri in servizio a Giugliano (Napoli) sono stati arrestati su disposizione del Gip, per i reati ipotizzati di falso ideologico, calunnia, detenzione e porto illegale di armi clandestine. Avrebbero arrestato un extracomunitario accusandolo falsamente di custodire armi clandestine, ventilando l'ipotesi di un suo coinvolgimento in attività terroristiche. I tre sono stati già sospesi dall'Arma.

