Apple Presenta I Nuovi MacBook Pro 2018 : Potenti E Molto Cari : MacBook Pro: ecco i Nuovi modelli, processori fino a 6 core. Prezzi, caratteristiche e scheda tecnica Nuovi MacBook Pro 2018. Tutto quello che devi sapere sui Nuovi MacBook Pro 2018 Nuovi MacBook PRO 2018 Neanche il tempo di digerire i rumor che Apple Presenta ufficialmente i Nuovi computer portatili MacBook Pro 2018. Nessuna conferenza stampa, nessun annuncio in […]

Tre presenta Giga Boom Music : 100 GB di Internet e 6 mesi di Apple Music : Tre lancia una nuova offerta speciale per l'estate, Giga Boom Music, che include traffico Internet per un anno e sei mesi di abbonamento a Apple Music. L'articolo Tre presenta Giga Boom Music: 100 GB di Internet e 6 mesi di Apple Music proviene da TuttoAndroid.

Apple Presenta iOS 12 che aggiornerà iPhone e iPad : Esperienze AR Condivise Con ARKit 2 gli sviluppatori possono creare le app in AR più innovative per la più grande piattaforma AR al mondo. Le loro app sono ancora più dinamiche grazie ai nuovi ...

Tutte le novità di iOS 12 di Apple presentate al WWDC18 : Indietro 5 giugno 2018 2018-06-05T13:53:18+00:00 ROMA – In occasione della WWDC18, conferenza annuale degli sviluppatori, la Apple ha presentato ufficialmente iOS 12. Il nuovo sistema operativo sarà disponibile per tutti i dispositivi della mela morsicata che hanno installato iOS 11 (iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone 7 e 7Plus, iPhone 6s e 6s Plus, […] L'articolo Tutte le novità di iOS 12 di Apple presentate al WWDC18 proviene da NewsGo.

Le novità presentate da Apple alla conferenza degli sviluppatori : Realtà aumentata Con ARKit 2 gli sviluppatori possono creare le app in AR piu' innovative per la più grande piattaforma AR al mondo. Le loro app sono ancora più dinamiche grazie ai nuovi strumenti ...

Le novità presentate da Apple alla conferenza degli sviluppatori : La Worldwide Developers Conference 2018 è, come ogni anno, l'appuntamento in cui Apple? svela buona parte delle novità per l'anno successivo. Dalle novità di iOS 12 a quelle di WatchOS 5, fino a Mojave, il nome scelto per l'ultima versione di MacOS, alla TvOs 12 e alle Memoji. Tutte disponibili per gli utenti a partire dal prossimo autunno. I numeri di Apple Il ceo Tim Cook ha fatto da ...

Apple Presenta iOS 12 e mette un freno all'abuso di iPhone : Un appuntamento annuale vitale per l'economia delle app, cresciuta a dismisura. In dieci anni Apple ha staccato agli sviluppatori un assegno di 100 miliardi di dollari. 'Offriamo agli utenti ...

Xiaomi in Italia - nella presentazione tutti i confronti puntano ad Apple - : Oltre ai confronti con Apple e gli altri principali marchi del mondo smartphone, in cui Xiaomi supera sempre tutti per crescita di mercato e percentuali, sono arrivati poi confronti decisamente più ...