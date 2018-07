Appendino | sindaco Torino | ' Pronti a conquistare Ronaldo'

Salone del libro Torino - indagato per peculato il portavoce del sindaco Appendino : Il portavoce di Chiara Appendino, il capo ufficio stampa del Comune di Torino Luca Pasquaretta, è indagato per peculato. Il giornalista aveva ottenuto nel 2017 un compenso di cinquemila euro dalla Fondazione del libro, ente che organizza il Salone internazionale del libro, per affiancare il presidente Massimo Bray per quindici giorni, dal 16 al 31 maggio 2017. L’incarico gli era stato conferito dal vicepresidente esecutivo della Fondazione, ...

Indagato per peculato il portavoce del sindaco Appendino : sotto indagine per peculato Luca Pasquaretta, portavoce del sindaco di Torino Chiara Appendino. Un fascicolo che riguarda una consulenza da 5mila euro che ottenne nel 2017 per la Fondazione del libro. ...

Olimpiadi Torino 2026 - sindaco Appendino minaccia : Ora mi dimetto/ Il caso arriva alla Camera : il Pd attacca : Olimpiadi Torino 2026, Appendino minaccia "ora mi dimetto": lite nella notte tra sindaco e consiglieri, la Giunta rischia di saltare, le parole di Giorgetti. Le ventilate dimissioni da parte della sindaca di Torino, Chiara Appendino, sono solo l’ultimo colpo di scena della guerra che si sta combattendo su più fronti a proposito della presentazione o meno del dossier con cui il capoluogo piemontese si candiderebbe per ospitare le Olimpiadi ...

OLIMPIADI TORINO 2026 - SINDACO Appendino MINACCIA ORA MI DIMETTO/ I motivi del no dei consiglieri M5s : OLIMPIADI TORINO 2026, APPENDINO MINACCIA "ora mi DIMETTO": lite nella notte tra SINDACO e consiglieri, la Giunta rischia di saltare, le parole di Giorgetti. Emergono nuovi dettagli sulla bufera nata nel Movimento 5 Stelle di TORINO. Chiara APPENDINO punta alle OLIMPIADI 2026, una riedizione rispetto a quelli del 2026, ma alcuni consiglieri sono contrari.

Olimpiadi 2026 - tensione tra il sindaco Appendino e M5s a Torino - : Il primo cittadino ha ricevuto l'ok dei consiglieri pentastellati all'incontro di oggi con il sottosegretario Giorgetti per la candidatura ad ospitare i Giochi . Ma nella maggioranza in tanti ...

Torino : Sindaco Appendino a giudizio per Piazza San Carlo : Chiara Appendino, Sindaco di Torino, è tra i 15 rinviati a giudizio per i fatti di Piazza San Carlo. Le accuse mosse dalla procura del capoluogo piemontese sono per tutti gli imputati di disastro, lesioni e omicidio colposo. L'indagine verte sull'organizzazione e gestione dell'evento di Piazza.Piazza san Carlo: cosa successeIl 3 giugno 2017 mentre un folla di 30.000 persone stava seguendo la finale di Champions League tra Juventus e Real ...

Torino - il sindaco Chiara Appendino a processo per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno : Si procede per i reati di disastro, lesioni e omicidio colposo. L'indagine riguarda le modalità con cui fu organizzato e gestito l'evento di Piazza. Con il primo cittadino, deve essere processato anche l'ex questore Angelo Sanna. Nella calca rimasero ferite 1.526 persone e una donna perse la vita.Continua a leggere

Torino - Chiara Appendino rinviata a giudizio/ Ultime notizie - Sindaco a processo per fatti di Piazza San Carlo : Torino, Chiara Appendino rinviata a giudizio: il Sindaco a processo per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, quando perse la vita Erika Pioletti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:36:00 GMT)

Olimpiadi - il sindaco Appendino chiede il coinvolgimento di Regione e Città metropolitana per il progetto Torino 2026 : Chiara Appendino che ieri a Palazzo Civico ha ricevuto i sindaci e i rappresentati dei comuni montani interessati alla candidatura alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026 Coinvolgere Regione Piemonte e Citta’ metropolitana nel completamento dell’iter per la costituzione dell’associazione Torino 2026. E’ la necessita’ evidenziata dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino che ieri a Palazzo Civico ha ricevuto ...