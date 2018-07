Anziana finge rapina per solitudine | poliziotti la portano a fare un giro Barbara D' Urso

Napoli - Anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa : “Mi sentivo sola” : Napoli, anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa: “Mi sentivo sola” Napoli, anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa: “Mi sentivo sola” Continua a leggere L'articolo Napoli, anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa: “Mi sentivo sola” proviene da NewsGo.

Anziana finge rapina - ma poi confessa agli agenti : "Mi sentivo sola" : La solitudine può giocare brutti scherzi e spingerci a fare cose che, senza quel bisogno estremo di compagnia, non avremmo fatto. Lo sa bene un'Anziana di Napoli, ultranovantenne, la quale ha denunciato una rapina in casa soltanto per accogliere le pattuglie della polizia e sentirsi così meno sola. Una volta arrivati a destinazione, gli agenti infatti hanno trovato la vecchina in buono stato di salute, senza alcun segno di ...

Finge un incidente per truffare un'Anziana : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Finge un incidente per truffare ...