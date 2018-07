Anziana da anni costretta a vivere a letto uccisa a martellate dal genero

Torino - Anziana uccisa a martellate dal genero : da anni era costretta a vivere a letto : Adele Crosetto , 84 anni , è morta oggi a Torino poche ore dopo il ricovero in ospedale per le ferite che il genero le ha causato prendendola a martellate . La vittima era stata portata al pronto ...

Tenta di uccidere la suocera di 86 anni a martellate : grave l'Anziana a Torino : Ha Tentato di uccidere la suocera a martellate nella casa di famiglia a Leinì (Torino), in via Provana 21. Severino Bergamini, di 72 anni, ha aggredito Adele Crosetto, 86 anni, ed è stato arrestato dai carabinieri. La vittima è stata trasportata all'ospedale Cto di Torino. Non sembra in pericolo di vita, ma verserebbe in gravi condizioni.A quanto si apprende, l'anziano avrebbe aggredito la suocera nel sonno questa mattina ...