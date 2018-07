Antonacci in duetto con Rosario Fiorello

Il duetto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma a sorpresa : video in Non vivo più senza te al PalaLottomatica : Il duetto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma è stato sulle note del brano Non vivo più senza te. A sorpresa, Laura Pausini - tra il pubblico presente all'evento di Antonacci a Roma - è salita sul palco improvvisandosi corista ma è stata presto riconosciuta! Nel corso della prima delle due tappe Romane del Dediche e Manie Tour di Biagio Antonacci al PalaLottomatica, Laura Pausini è apparsa sul palco. Durante il concerto di mercoledì 23 ...