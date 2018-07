Anthem | nuovi dettagli su checkpoint | progressione e molto altro

eurogamer

: Spuntano nuovi dettagli su #Anthem - Eurogamer_it : Spuntano nuovi dettagli su #Anthem - 18oliva18 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Eurogamer_it : Dal doppiaggio al level cap. Tanti nuovi dettagli di #Anthem -

(Di giovedì 12 luglio 2018) In questi ultimi giorni l'Executive Producer Mark Darrah si è dato un gran da fare nel rispondere a molte delle domande dei fan sull'attesissimo, sembra però che il suo compito non sia finito lì ed ha infatti svelato qualcheo in più sul titolo.Come riporta Dualshockers, grazie a Darrah sappiamo che sarà possibile incontrare altri giocatori durante le sezioni open world, ma se per esempio al momento state esplorando con altri amici non incontrerete altri giocatori umani. In questo modo i giocatori potranno giocare con calma le missioni della storia senza la possibilità di incappare in estranei. Saranno presenti deie (anche se non è presente al momento) una modalità foto che sicuramente verrà implementata.Darrah ha inoltre affermato che anche una volta raggiunto il livello massimo "Ci sarà sempre una ragione per continuare a guadagnare punti esperienza." ...