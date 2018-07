Android 7 0 Nougat è stata la versione Android più utilizzata dagli italiani durante

LG X2 è l’ultimo smartphone entry level di LG con Android 7.1 Nougat e 2 GB di RAM : LG X2, ha un display da 5 pollici con risoluzione HD nel classico rapporto di forma 16:9, è spinto (si fa per dire... ndr) da un processore Qualcomm L'articolo LG X2 è l’ultimo smartphone entry level di LG con Android 7.1 Nougat e 2 GB di RAM proviene da Tutto Android .

Nexus 6 riceve un piccolo update alla baseband - consigliato a chi è rimasto ad Android 7.0 Nougat : Il Nexus 6 è uno smartphone rilasciato nel lontano 2014 con prestazioni, ai tempi, niente male. Apprezzato in tutti gli ambiti, si è posizionato nella top 10 in ambito fotocamera, rimanendo però leggermente carente in termini di performance. Ora sembra aver ricevuto il suo ultimo aggiornamento ufficiale! L'articolo Nexus 6 riceve un piccolo update alla baseband, consigliato a chi è rimasto ad Android 7.0 Nougat proviene da TuttoAndroid.