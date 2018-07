Ambiente | nuovo report di Greenpeace | una moda pulita è già possibile

Rifiuti : LegAmbiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Tempi troppo lunghi per un nuovo Piano Rifiuti per la Sicilia e Legambiente preferisce puntare su modifiche alle legge vigente "per aumentare la differenziata porta a porta, realizzare gli impianti di riciclo dell’organico e attivare la tariffa puntuale". "Siamo di nuo

Rifiuti : LegAmbiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza (2) : (AdnKronos) - Per Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, sarebbe meglio "una legge in meno ed un impianto in più. Fare una legge di 30 articoli fa perdere solo tempo e la Sicilia non ne ha - sottolinea - Propendiamo per un percorso più snello, con poche modifiche e integrazioni alla le

Mareblu presenta il Nuovo Tonno all’Olio di Oliva con meno olio - in collaborazione con LegAmbiente : L’85% delle persone che acquista il Tonno all’olio di Oliva, sgocciola il prodotto prima di consumarlo, buttando l’olio in eccesso direttamente nel lavandino*. Questo gesto quasi automatico, oltre ad essere poco pratico, è molto dannoso per l’ambiente che ci circonda, poiché l’olio viene riversato anche nel mare, creando uno strato sulla sua superficie che impedisce lo scambio di ossigeno tra aria e acqua, pregiudicando l’ecosistema. Per questo ...

ITS Energia e Ambiente : Francesco Macrì è il nuovo presidente : Francesco Macrì, presidente di Estra Spa, è il nuovo presidente della Fondazione ITS “Energia e Ambiente” della Toscana. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi da parte dell’assemblea dei soci fondatori e del Consiglio di indirizzo, che ha approvato anche la nuova governance della Fondazione ITS. Macrì subentra a Luciano Carapelli, che ha guidato la struttura dal 2011 a oggi accompagnando la Fondazione ITS nella sua evoluzione e ...

LegAmbiente richiama la politica sul nuovo modello di città : ... un ruolo effettivo di coordinamento della Regione Puglia e forme di premialità e di controllo e penalità degli abusi sono le condizioni essenziali per promuovere economia circolare ed abbattere la ...

Ambiente : il sindaco di Bonn nuovo presidente della rete città ‘green’ : Il sindaco di Bonn, Ashok Sridharan, è il nuovo presidente dell’Iclei, la rete mondiale che riunisce al suo interno oltre 1.500 città e regioni impegnate nel promuovere politiche di sostenibilità ambientale. Eletto con un mandato triennale che ha preso inizio il primo giugno, Sridharan guiderà il network del quale fanno parte anche Bologna, Roma, Firenze, Ancona, Assisi, Vicenza, Rosignano Marittimo (Livorno), San Giuseppe Vesuviano ...

Capo Bruzzano - Scogliera di Africo-Bianco (RC) : i volontari di LegAmbiente danno un nuovo volto alla spiaggia : Procter & Gamble, sempre più attenta alla tutela ambientale, scende in campo con Carrefour Italia per sostenere Legambiente e fornire un supporto concreto nella pulizia delle spiagge italiane con l’iniziativa: “PuliAMO le spiagge”. L’emergenza globale del marine litter, l’inquinamento marino, richiede infatti, secondo i tre partner dell’iniziativa, una presa di coscienza collettiva finalizzata a stimolare l’adozione di comportamenti più ...

INGVAmbiente : nasce il nuovo blog INGV : nasce oggi, in occasione del PA Social Day, il blog del Dipartimento Ambiente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), INGVambiente, uno strumento per la diffusione delle notizie e delle esperienze legate ai temi del mondo della ricerca scientifica e tecnologica dedicata allo studio del sistema Terra nel suo complesso. Queste tematiche spaziano attraverso diverse discipline delle Geoscienze, anche molto diverse tra loro, e ...

Chi è Sergio Costa - il nuovo ministro dell’Ambiente del governo M5s-Lega : Napoletano, classe 1959, laureato in Scienze Agrarie, con un master in diritto dell'Ambiente ed ex comandante regionale del Corpo Forestale fino al suo scioglimento, ecco chi è il generale Sergio Costa, il nuovo ministro dell'Ambiente del governo M5s-Lega già proposto da Luigi Di Maio durante la campagna elettorale.Continua a leggere

Il nuovo ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha guidato l'indagine sulla Terra dei Fuochi : Sergio Costa è nato a Napoli nel 1959. Si è laureato in Scienze Agrarie, con un master in Diritto dell'ambiente. Entrato nel Corpo Forestale, ne è diventato comandante regionale in Campania. Ed è in questo ruolo che all'inizio del Duemila ha guidato la sua indagine più famosa: quella sui rifiuti tossici inTerrati dal clan dei Casalesi nella cosiddetta Terra dei Fuochi, la piana agricola del Casertano al confine ...

Sergio Costa - chi è il nuovo ministro dell'Ambiente : È Sergio Costa, il generale che ha contribuito a scoprire la Terra dei Fuochi, il nuovo ministro dell'Ambiente. Una scelta tutta targata Cinque Stelle perché

Biathlon. La nuova avventura di Niccolò Campriani - tecnico di supporto per il tiro : “Non è una fuga - bisogno di Ambiente nuovo” : Niccolò Campriani è stato investito della carica di tecnico di supporto per il tiro per quanto riguardo il Biathlon. La componente al poligono è infatti fondamentale in questo sport invernale e proprio per questo motivo ci si è affidati al tre volte Campione Olimpico, l’uomo dei grandi trionfi nel tiro a segno a Londra 2012 e Rio 2016 che ha già abbandonato la carriera agonistica. Il toscano segue le orme di Jean-Pierre Amat, oro ad ...