Alzheimer | la pressione alta aumenta il rischio

(Di giovedì 12 luglio 2018) Secondo recenti studi scientifici laildi ammalarsi di. Che l’ipertensione rappresentasse unper il benessere lo sapevamo già, soprattutto in relazione al pericolo di infarti e ictus. Le ultime ricerche scientifiche però svelano come laagisca anche sul declino cognitivo e sull’insorgenza di alcune malattie che si presentano in età avanzata, come l’. Lo rivela uno studio condotto da Zoe Arvanitakis, della Rush University Medical Center e pubblicato sulla rivista Neurology. Un team di esperti ha analizzato 1288 anziani per circa 8 anni, registrando i decessi e l’insorgenza dell’. Durante questo periodo la loroè stata misurata più volte, in contemporanea con lo studio del loro cervello. Le osservazioni hanno consentito di scoprire che i soggetti che soffrivano di ...