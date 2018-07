Alto Adige | incendio nel bosco in Val di Vizze

Domenica di sangue in Alto Adige - morti in due incidenti due motociclisti : Due motociclisti sono morti Domenica sera sulle strade statali dello Stelvio e della Val Monastero, in Alto Adige. Le vittime sono un turista spagnolo di 58 anni caduto sulla tornante 21 e morto sul colpo e un 45enne di Bergamo che cadendo ha riportato lesioni gravissime. L’uomo è poi morto in ospedale.Continua a leggere

Maltempo : pubblicato il Report sugli eventi 2017 in Alto Adige : Sul territorio Altoatesino si verificano ogni anno eventi naturali di vario genere: alluvioni, frane, valanghe, incendi, piccoli fenomeni sismici. Dopo ogni evento i tecnici provinciali provvedono a rilevare sul campo, anche mediante documentazione fotografica e cartografica, i principali fenomeni e i danni provocati. Tutte queste informazioni vengono archiviate nelle banche dati dell’amministrazione provinciale: alluvioni e valanghe sono ...

Foto e video degli allagamenti in Trentino-Alto Adige : Nubifragi e alluvioni hanno danneggiato soprattutto le nelle valli di Fiemme e Fassa, in particolare il comune di Moena The post Foto e video degli allagamenti in Trentino-Alto Adige appeared first on Il Post.

Trentino-Alto Adige - nubifragio a Moena : strade invase dal fango. FOTO : Trentino-Alto Adige, nubifragio a Moena: strade invase dal fango. FOTO I violenti temporali che hanno colpito la regione hanno provocato frane, smottamenti e blocco della circolazione, soprattutto in Val di Fassa. Il torrente Costalunga ha invaso il centro e 50 persone sono state evacuate. LA FOTOGALLERY - ...

Maltempo - nubifragi in Trentino : Moena allagata. Cinquanta evacuati. Tremila fulmini in Alto Adige : Trentino sotto l'acqua. Violenti nubifragi, con alcune grandinate, ci sono state questo pomeriggio in gran parte della provincia, con allagamenti e smottamenti. La situazione più critica è nelle valli ...

Temporale con 3300 fulmini in Alto Adige : ANSA, - BOLZANO, 03 LUG - Violenti temporali accompagnati da grandine, forti raffiche di vento e fulmini, si sono abbattuti su Bolzano e su diverse zone dell'Alto Adige. I venti, come riferisce il ...