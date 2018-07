Alpine - Viaggio nella fabbrica della A110

quattroruote

(Di giovedì 12 luglio 2018) Dieppe, un luogo mitologico per i motori. Qui, nel 1946, Jean Rédelé diviene a soli 24 anni il più giovane concessionario di Francia, prendendo le redini dell'azienda del padre Emile, legata al marchio Renault. Fermamente convinto dell'importanza del motorsport nel successo commerciale di una vettura, a 28 anni inizia a partecipare alle competizioni, vincendo tempo dopo il primo Rally di Dieppe con una 4CV. Così, questo giovane dalle grandi ambizioni che nel frattempo ha commisionato al torinese Giovanni Michelotti il progetto di una 4CV Spéciale Sport, ben più aerodinamica del modello da cui deriva inizia a collezionare una lunga serie di vittorie . E in omaggio a una di queste, quella ottenuta alla Coupe des Alpes del 1954, fonda la "Societé des Automobiles" il 25 giugno del 1955, dando il via a un marchio leggendario, tornato di recente alla ribalta con ladel ...