Afghanistan | ucciso soldato Usa in combattimento ad est

Attacco in Afghanistan - Nato : ucciso militare americano - due feriti : Un militare statunitense è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in Afghanistan in un "apparente Attacco dall'interno", ovvero ad opera di un soldato delle forze regolari o della sicurezza ...

Afghanistan : ucciso soldato Usa - 2 feriti

Un soldato americano ucciso in un attacco in Afghanistan : Un soldato statunitense è rimasto ucciso in un attacco nel sud dell'Afghanistan. Altri due sono rimasti feriti. Lo rende noto la Nato. L'attacco - secondo quanto riferisce la polizia locale - sarebbe ...

Salvini chiama la mamma del parà ucciso in Afghanistan : Una promessa è una promessa e, fino ad ora, è stata mantenuta. Dopo la pubblicazione della lettera di Annarita Lo Mastro - la mamma di David Tobini, paracadutista ucciso in Afghanistan - Matteo Salvini aveva scritto su Facebook: "Solo GRAZIE. Mi piacerebbe abbracciare questa mamma, e onorare col mio lavoro la memoria di suo figlio". L'abbraccio fino ad ora non c'è stato, ma il ministro dell'Interno ha alzato la cornetta e ha chiamato ...

Afghanistan - ucciso leader talebano responsabile attentato a Malala : In Afghanistan un raid dell'esercito americano, condotto con un drone, ha portato all'uccisione del Mullah Maulana Fazlullah, leader di uno dei principali gruppi talebani denominato Tehrik-e-Taliban ...