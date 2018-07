Affare Ronaldo | il Codacons | Intervenga magistratura

Cristiano Ronaldo-Juventus e le folli polemiche sullo stipendio : un Affare che si “ripagherà” da solo - Codacons ed operai vadano oltre le mere cifre : Cristiano Ronaldo è un uomo destinato a dividere l’opinione pubblica, come tutti i personaggi più influenti al mondo: il suo arrivo alla Juventus ha scatenato il caos Cristiano Ronaldo fa già discutere, ancor prima del suo arrivo in Italia, per lo stipendio da 30 milioni percepito ed il pagamento di 120 milioni da parte della Juventus al Real Madrid. Incredibile come ancora una volta si faccia fatica ad inquadrare un investimento nel ...

Juventus - con Cristiano Ronaldo l'Affare che va oltre lo sport : Teleborsa, - Ora che ufficialmente Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus, si possono fare i conti su quella che viene definita, almeno in Italia, l'operazione del secolo . Tralasciando l'...

L'arrivo di Ronaldo un Affare per l'Italia - : Finanza & Dintorni L'arrivo di CR7 è importante per i tifosi juventini certo, ma trasforma l'Italia in un palcoscenico internazionale che verrà guardato con curiosità e interesse. Da tutti.

Cristiano Ronaldo : ecco perché il suo arrivo alla Juventus è un grande Affare per Jeep : La Juventus pagherà un totale di 112 milioni di euro per portare Cristiano Ronaldo in Italia dal Real Madrid. Ma la squadra italiana non sarà l’unica a guadagnarci dall’arrivo di CR7. Fiat Chrysler Automobiles NV, il cui logo Jeep campeggia sulle maglie della squadra, potrebbe ottenere un enorme incremento pubblicitario nell’affare. Se Ronaldo portasse la Juventus in finale di Champions League, l’esposizione mediatica varrebbe circa 58,3 milioni ...

Cristiano Ronaldo alla Juve per 100 milioni : è l’Affare del secolo : Al calciatore andranno 30 milioni di euro netti per 4 anni. L’operazione vale circa 360 milioni ed è la più importante della storia del calcio italiano

La Juventus ha preso Cristiano Ronaldo. L’Affare è fatto : c’è l’ok del Real Madrid : Florentino Perez accontenta il portoghese e i bianconeri chiudono il colpo del secolo con 105 milioni di euro. Agnelli pronto a portare in Italia CR7 dopo il blitz in Grecia

RONALDO ALLA JUVE : tutte le cifre e i numeri dell'Affare del secolo : ... Sporting de Portugal, Man United, Real Madrid e JUVE, 0,75 la media gol in carriera 5 i Palloni d'Oro vinti 5 le Champions League vinte, 4 col Real e una con lo United, 4 le Coppe del Mondo per club ...