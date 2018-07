Abusi su minore | tre anni al parroco della chiesa Madre di Randazzo

Grosseto - Abusi sulla figlia minore della convivente : carabiniere condannato a 10 anni : condannato a Firenze, al termine di un processo in rito abbreviato, un carabiniere di Grosseto. È accusato di aver abusato sessualmente di una bambina che non aveva ancora compiuto dieci anni. Tre donne accusate di favoreggiamento, una di loro è la mamma della bimba, sono state rinviate a giudizio.Continua a leggere

Tenta Abusi su 2 minorenni - preso : ANSA, - NAPOLI, 7 LUG - Un immigrato di 30 anni accusato di violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Barano d'Ischia , Napoli, in ...

Accusato di Abusi nei confronti di un minore - la procura chiede nove anni di carcere : CRONACA - Si fidava di lui e la mamma lo aveva affidato alle sue cure. Ma dopo qualche giorno il ragazzino ha raccontato quel segreto inconfessabile alla sua maestra , che si è rivolta alla procura ...

Abusi - suole tagliate e telefoni fuori uso Oxfam contro la gendarmeria francese "I minorenni soli respinti illegalmente" : Violenze fisiche e verbali. Detenzioni arbitrarie. Le sim tolte dai cellulari per impedire di telefonare, le suole delle scarpe tagliate. Dopo l'accusa di aver falsificato la data di nascita di alcuni ...

Londra - arrestato pedofilo italiano/ Preso 50 anni dopo gli Abusi : molestò due sorelline minorenni : Un italiano, emigrato a Londra in cerca di lavoro, avrebbe molestato sessualmente due sorelline della famiglia che lo ospitava: è stato arrestato 50 anni dopo i casi(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:27:00 GMT)

Roma : Abusi su 3 minorenni - arrestato : 13.10 I Carabinieri della Stazione di Cesano di Roma hanno arrestato un cittadino di nazionalità cingalese, accusato di atti sessuali con minorenni. L'uomo, abitante nella zona frequentata dalle vittime, in diversi episodi - approfittando di alcuni momenti di distrazione dei genitori - ha compiuto molestie sessuali ai danni di tre bambine. L'allarme era scattato proprio in seguito ai racconti delle piccole e alle successive risultanze ...

Bari - pedofilo arrestato per Abusi su 13enni si difende : “Non sapevo fossero minorenni” : L'uomo ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali in cambio di denaro, ma di fronte al gip ha detto di non sapere che si trattava di minorenni.Continua a leggere

Terzigno - Abusi sessuali su 13enne : arrestato/ Ultime notizie : sorpreso con la minore a fare sesso nei boschi : Terzigno, abusi sessuali su 13enne: arrestato un uomo di 33 anni sorpreso dai carabinieri a fare sesso con la minore in un bosco. La sua posizione al vaglio degli inquirenti.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:00:00 GMT)

Ragusa : Abusi su figlia compagna minorenne - allontanato patrigno : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Le violenze e gli abusi sarebbero iniziati quando la piccola aveva appena 6 anni. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata e reiterata nel tempo la Squadra mobile di Ragusa ha eseguito la misura cautelare dell'allontanamento da casa e del divieto di avvicinamento all

Ragusa : Abusi su figlia compagna minorenne - allontanato patrigno (2) : (AdnKronos) - "La Polizia di Stato di Ragusa, grazie al consolidato rapporto di collaborazione reciproca con le scuole, ha potuto eliminare il pericolo di reiterazione del reato ai danni di una bambina - dice il capo della Mobile Antonino Ciavola -. Per la Squadra Mobile questa tipologia di reati ri

Ogni 72 ore un minore è vittima di Abusi sessuali - ma solo 1 su 3 denuncia : Nel 2017, Ogni 72 ore circa si è verificato un caso di abuso sessuale su minore, in 4 casi su 10 la vittima ha meno di 10 anni e quasi 3 su 4 sono bambine...

BRINDISI - Abusi E RICHIESTE DI "PROVE D'AMORE" : ARRESTATO 48ENNE/ Minore costretta ad atti di autolesionismo : BRINDISI, ABUSI e ipnosi su Minore: ARRESTATO un artigiano 48ENNE, già in carcere per fatti simili. Costringeva la vittima a compiere atti di autolesionismo e punizioni corporali.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 20:33:00 GMT)

Abusi e ipnosi su minore - arresto 48enne : 18.20 Un 48enne è stato arrestato dalla polizia di Brindisi per violenza sessuale aggravata su minore, minaccia e violenza privata. All'epoca dei fatti l'uomo era membro di un'associazione sportiva di Mesagne. L'ordinanza di arresto gli è stata notificata in carcere, dove già si trova per fatti analoghi. Secondo l'accusa, avrebbe preteso dalla giovane atti di autolesionismo,come tagli sul corpo,bruciature sulla schiena, sui polsi e sulle ...

Brindisi - Abusi e ipnosi su minore : arrestato 48enne/ Ultime notizie : già in carcere per violenza sessuale : Brindisi, abusi e ipnosi su minore: arrestato un artigiano 48enne, già in carcere per fatti simili. Costringeva la vittima a compiere atti di autolesionismo e punizioni corporali.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:18:00 GMT)