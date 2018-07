Abolizione vitalizi | Richetti Pd | “Provvedimento demagico e incostituzionale | è solo

Vitalizi - Fi : Abolizione ok ma proposta M5s è incostituzionale : Roma, 12 lug., askanews, - I membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati di Forza Italia, insieme ai colleghi di FdI e Noi per l'Italia, hanno presentato un emendamento che modifica ...

Vitalizi - Di Maio : “Giornata storica - con Abolizione tagliamo un privilegio odioso. Questo è atto da Terza Repubblica” : “Oggi è una giornata storica perché la Camera abolisce i Vitalizi agli ex parlamentari. Aboliamo un privilegio odioso e cominciamo a restituire a tutti i cittadini i soldi con cui i politici si sono arricchiti nella Prima e nelle Seconda Repubblica. È un atto da Terza Repubblica”. Così Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e vicepremier, al Senato. L'articolo Vitalizi, Di Maio: “Giornata storica, con abolizione tagliamo un ...

Sicilia : Ragusa (Fi) - Abolizione vitalizi non è intervento contro sprechi : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "L'abolizione dei vitalizi proposta dai colleghi del M5S non è un intervento contro gli sprechi, li invito a venire in Aula e discuterne, senza alcun pregiudizio, con tutti i colleghi parlamentari. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità". Lo ha detto il deputato d

Abolizione dei vitalizi - M5S : ‘Non un diritto acquisito - ma un privilegio rubato’ : Il presidente della Camera in quota M5S, Roberto Fico, ha illustrato il contenuto del testo della delibera che ha lo scopo di tagliare i vitalizi [VIDEO]percepiti dagli ex deputati. Il voto finale, come riporta l’Ansa, avverra' nella settimana che va dal 9 al 13 luglio, mentre il nuovo sistema di calcolo delle pensioni dei parlamentari di Montecitorio dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1 novembre. Esultano ovviamente i vertici ...

Arriva alla Camera la delibera per l'Abolizione dei vitalizi. Di Maio : "È finita l'era dei privilegi" : "Domani alle 8.30 ho convocato l'ufficio di Presidenza di Montecitorio dove presenterò la delibera per il superamento dei vitalizi". Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico."Domani finalmente iniziamo a togliere un privilegio insopportabile: il vitalizio degli ex parlamentari. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo. I prossimi saranno i pensionati d'oro. l'era dei privilegi è finita". ha scritto su Twitter il ministro del ...