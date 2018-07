A Venezia arriva Daspo urbano per decoro

Calciomercato Venezia - arriva il giovane St.Clair dal Chelsea : Venezia - Il Venezia ha preso l'attaccante scozzese Harvey St. Clair ; l'ex giocatore delle giovanili del Chelsea ha sottoscritto con i lagunari un contratto triennale, con opzione di rinnovo per un ...

YUK with Toyota - Il car sharing ibrido arriva a Venezia : La Toyota Motor Italia ha presentato a Venezia il programma di car sharing Hybrid YUK with Toyota. La conferenza si è svolta presso la sala conferenze dellIsola Nuova del Trochetto, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro."Andiamo". Il servizio, è accessibile tramite app oppure dal portale dedicato ed è stato sviluppato con la collaborazione di Omoove e Assist Digital, in partnership con Q8, che offrirà la nuova formula del ...

Un weekend tra libri - arte e filosofia : arriva Veneziani. A Terranuova c'è Cristina D'Avena - a Civitella il Sarapino : Gli spettacoli, in programma al teatro Pietro Aretino, saranno tutti proposti in doppia replica alle 19.00 e alle 21.30, per offrire una più vasta scelta al pubblico e per permettere agli attori la ...

Sabato 9 giugno arriva nel Giardino di Palazzo Venezia la grande Festa del BIO : Giunto alla terza tappa di questo Road Show nelle più belle piazze d’Italia, il 9 giugno arriva a Roma il Villaggio del BIO con un ricco palinsesto. All’interno del prestigioso Giardino di Palazzo Venezia, per tutta la giornata, dalle 10 alle 19, si alterneranno eventi per tutte le fasce d’età e degustazioni di prodotti biologici Made in Italy. La giornata avrà ufficialmente inizio alle ore 10 con l’apertura al pubblico; il saluto delle ...