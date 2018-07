A Miss Italia la prima ragazza con la protesi Mai avrei pensato di sfilare con i

Chiara Bondi sfilerà a Miss Italia con una protesi alla gamba : “Si può vivere la disabilità nella normalità” : Chiara Bondi, 18 anni il 1° settembre, studentessa dell’ultimo anno del liceo classico a Tarquinia, sfilerà a Miss Italia con una protesi alla gamba sinistra dopo essere stata vittima il 6 luglio 2013 di un incidente stradale mentre era in motorino. Ha subito tre interventi al Policlinico Gemelli di Roma per l’amputazione transtibiale della gamba, cioè fino a sotto il ginocchio: le è stata applicata una protesi modulabile. “Si ...

ComMissione Ue taglia la crescita - il Pil scende dello 0 - 2% : Italia ultima in Europa : La Commissione europea taglia le stime sul Pil Italiano: la crescita per il 2018 sarà dell'1,3% e non dell'1,5% come previsto in primavera. Bruxelles avverte che il calo della crescita è inevitabile di fronte alle incertezze politiche sia a livello globale che Italiano. Il calo è diffuso in tutta l'Ue, ma l'Italia è in coda sia per il 2018 che per il 2019.Continua a leggere

Crescita - ComMissione Ue taglia le stime sul Pil italiano : “Riaffiorano timore e incertezza in politica economica” : A differenza di Mario Draghi che aveva suggerito di “aspettare i fatti prima di dare un giudizio“, la Commissione europea rivede al ribasso le stime sul pil dell’Italia. Rispetto alle previsioni di maggio, mese in cui il nuovo governo non si era ancora insediato, il prodotto interno lordo per il 2018 viene limato di 0,2 punti percentuali sulla base di “timore o incertezza riaffioranti in materia di politica ...

Nicolò De DeVitiis nel cuore di Eleonora Pedron - l’ex Miss Italia confessa il suo amore per la Iena : “sono felice” : Nicolò De Vitiis ed Eleonora Pedron stanno insieme, a confermare la relazione tra i due proprio l’ex Miss Italia che si confessa felice “La parola amore mi fa paura. La vita mi ha dato troppe batoste. Però, se ci guardate insieme, potete anche non chiedermi se sono felice… perché lo sono”. Così l’ex Miss Italia Eleonora Pedron confessa il suo amore per la Iena Nicolò De Vitiis. L’ex compagna di Max Biaggi ha parlato per ...