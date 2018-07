700 mila euro per l' arte da Fondazione CRT

Reddito di Inclusione - si allarga la platea : sostegno per 700 mila famiglie : Il Reddito di Inclusione vede allargata la platea di destinatari grazie all’abolizione, a partire dal primo luglio, dei requisiti familiari precedentemente richiesti per poter essere inclusi nel beneficio. La novita', prevista dalla Legge di Bilancio 2018, portera' a quota 700 mila le famiglie destinatarie del sussidio grazie al fatto che non sara' più necessaria, per richiedere il sostegno, la presenza di un minorenne o di un disabile nel ...

Migranti Usa - 700mila in carcere per anni in attesa di espulsione. I 2300 bimbi separati dalle famiglie? Sparpagliati in 17 Stati : Confusione. Mancanza di direttive certe. Rischi di nuove azioni legali. La questione Migranti negli Stati Uniti sta diventando un problema di difficilissima gestione per l’amministrazione Usa. L’ordine esecutivo emesso da Donald Trump mercoledì scorso ha forse disinnescato parte delle polemiche, ma non ha fatto quasi nulla per risolvere la crisi dei Migranti. Fonti della Casa Bianca descrivono un presidente al tempo stesso confuso e sprezzante. ...

Torino - in 700 mila all’assalto del villaggio Coldiretti tra piazza Castello e i Giardini Reali : Oltre settecentomila persone hanno visitato nei tre giorni del fine settimana il villaggio Coldiretti a Torino, che ha portato tra piazza Castello e i Giardini Reali Superiori aperti al pubblico per l’occasione, trentamila metri quadrati di mercati, cibo di strada contadino ed esposizioni ad hoc dove è stato possibile acquistare direttamente dagli agricoltori le eccellenze del made in Italy ma anche gustare piatti di altissima qualità con i menu ...

A Milano arriva il 'passaporto subito' : se ne rilasceranno anche 700 al giorno : La procedura partirà lunedì 18 giugno e consentirà ai cittadini maggiorenni residenti nella Città metropolitana di Milano con il passaporto in scadenza a tre mesi, senza figli minori e senza motivi ostativi di ottenere il passaporto in giornata

Dieselgate - il gruppo Daimler costretto a richiamare oltre 700 mila vetture : Il Ministro dei Trasporti tedesco Andreas Scheuer, facendo seguito alle indagini svolte nelle scorse settimane, ha disposto il richiamo ufficiale di 774 mila veicoli Mercedes-Benz in tutta Europa. Decisione presa a causa della presenza di “defeat device” illegali in grado di alterare il livello di emissioni durante i test di omologazione. Un’accusa molto simile a quella che nel 2015 coinvolse il gruppo Volkswagen ...

Reddito di inclusione - si amplia la platea : via i requisiti familiari. Inps : “Lo avranno 700mila nuclei - ancora pochi” : Come stabilito dalla legge di Bilancio 2018, dall’1 luglio si amplia la platea dei potenziali beneficiari del ReI che diventa a tutti gli effetti Reddito di inclusione universale: si passa da 500mila famiglie (pari a 1,8 milioni di cittadini) a 700mila nuclei (2,5 milioni di persone). Già dall’1 giugno, per presentare domanda è necessario solo il requisito del Reddito, mentre cadono tutti quelli legati alla composizione del nucleo ...

Salone dell'Auto a Torino - attesi 700mila visitatori | : Parte al Parco Valentino la quarta edizione dell'evento che si svolge nel capoluogo piemontese: sono più di 40 le case automobilistiche a esporre, oltre mille le supercar presenti. Sindaco Appendino: ...

Salone dell'Auto a Torino al via : attesi 700mila visitatori - : Parte al Parco Valentino la quarta edizione dell'evento che si svolge nel capoluogo piemontese: sono più di 40 le case automobilistiche a esporre, oltre mille le supercar presenti. Sindaco Appendino: ...

Cicciolina a Montecitorio/ “Taglio dei vitalizi? Prendo solo 1.700 euro al mese - c'è chi ne prende 50mila” : Cicciolina a Montecitorio: “Taglio dei vitalizi? Prendo solo 1.700 euro al mese, c'è chi ne prende 50mila”. L'ex deputata del Partito Radicale non è preoccupata per il taglio imminente(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:32:00 GMT)

Pensione - in 400mila la prendono da 38 anni. E un milione e 700mila da 30 - ma ne ha lavorati solo 20 : Vivere di Pensione, nel vero senso della parola. Perché sono un esercito (per la precisione 1 milione e 700 mila) gli italiani che ricevono ogni mese, da almeno 30 anni, l'assegno...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. 'Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza' : Sei volte in tre anni: Giuseppe Zanotti, imprenditore delle scarpe, non ne può davvero più. L'ennesimo Furto nella sua azienda, per un valore totale di 700mila euro, lo sta portando a valutare ...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. «Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza» : 'Io lavoro nel mondo, ma le tasse le pago in Italia e ho bisogno di sicurezza, che il mio lavoro venga protetto - conclude - Siamo al sesto Furto di seguito, non si può andare avanti. Ti viene voglia ...

Sud : Fondazione Curella - consumi in crescita ma 700mila famiglie in povertà assoluta : Palemro, 30 mag. (AdnKronos) - "Sul versante della domanda, i consumi delle famiglie hanno presentato un ritmo di crescita simile al precedente (+1,1%) sostenuti dalla discreta performance dell’occupazione. Tra gli 8,2 milioni di famiglie residenti, 700mila famiglie costituite da circa 2 milioni di

Bilancio di nove mesi di crisi Rohingya : oltre 700 mila arrivi e 60 mila pazienti curati nelle MOAS Aid Station : Quasi nove mesi fa iniziava quella che le Nazioni Unite hanno definito "la crisi di rifugiati che si sviluppa più velocemente a livello mondiale". Il 25 agosto è cominciata una escalation di violenze senza precedenti che a oggi ha spinto circa 700 mila Rohingya a lasciare il Myanmar e riparare in Bangladesh.La minoranza Rohingya -apolide, musulmana e storicamente discriminata in un paese a maggioranza buddista- non è nuova ...