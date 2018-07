La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo ...

Nato - Conte : “Da Italia nessuna spesa aggiuntiva. Ma Trump ha ragione - il loro contributo per la difesa è il più rilevante” : “L’Italia ha ereditato degli impegni di spesa per quanto riguarda il contributo alla Nato che noi non abbiamo alterato. Quindi non c’è nessuna spesa aggiuntiva“. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del vertice Nato, a Bruxelles. “Il problema posto da Trump, lo voglio dire pubblicamente, esiste. La loro spesa militare è di gran lunga la più rilevante”. L'articolo ...

Joshua Ferris : "Scrivo di uomini tremendi che vogliono solo il denaro. Sono tutti lì fuori ed è giusto parlarne" : In una società come la nostra, sempre più caratterizzata da mutamenti improvvisi e da pressioni sistemiche verso l'eccellenza e la performance, la figura maschile si ritrova ad attraversare una fase di incertezza e di straniamento, vuoi per le tante e giuste libertà acquisite dalle donne negli ultimi decenni, vuoi per i diversi fattori di stress dal punto di vista estetico come da quello economico e lavorativo. Fatto sta che ...

Dieta drenante : sgonfi la pancia ed elimini la cellulite : sgonfiare la pancia, eliminare la cellulite e sentirsi più leggere: è questo il risultato della Dieta drenante, perfetta per ritrovare la forma fisica perduta in poco tempo. Le gambe pesanti e la buccia d’arancia sono solo alcuni dei fastidi che perseguitano le donne, soprattutto d’estate, quando arriva il momento di indossare il tanto amato/odiato bikini. Niente paura però, ritrovare la linea e sentirsi al top non è un miraggio, ...

Attraversa i binari - non sente la sirena : travolto dal treno mentre saluta il fratello che parte : Il 30enne pakistano stava probabilmente parlando al telefono o ascoltando musica in cuffia e non ha sentito la sirena del treno. Aveva accompagnato il fratello in partenza per Cosenza da Ferrara per la valutazione della sua richiesta di riconoscimento di status di rifugiato.Continua a leggere

Elevati livelli di Istamina - tonno Pinne Gialle ritirato dal mercato : Il ritiro dal mercato annunciato dal Ministero della salute che attraverso il proprio sito parla di possibile rischio chimico in quanto da controlli sono stati riscontrati livelli di Istamina superiore ai limiti consentiti dalla legge. L'Istamina è una delle sostanze tossiche implicate nell'intossicazione sgombroide.Continua a leggere

Nave Diciotti sbarca al porto di Trapani con i 67 migranti : Nave Diciotti della Guardia costiera italiana è sbarcata al porto di Trapani con i 67 migranti. Per due di loro la squadra mobile della Questura e lo Sco della polizia di Roma hanno ipotizzato i reati di 'impossessamento di Nave, minacce e violenza'.Continua a leggere

Incidenti in Montagna : morti due escursionisti in Piemonte : Nelle montagne del Piemonte sono morti oggi due escursionisti, entrambi a causa di un arresto cardiaco. A Oulx, nel Torinese, un 43enne ha accusato un malore nei pressi della borgata Vazon: i soccorritori non hanno potuto far altro che costatare il decesso. A Formazza, in provincia di Verbania, un uomo di 75 anni ha perduto conoscenza a causa di un malore: la vittima è stata raggiunta prima dall’eliambulanza del 118 e successivamente dalle ...

Nessuna presentazione di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium : La dirigenza della Juventus ha valutato attentamente questa ipotesi ma ha deciso di non confermare questa possibilità. L'articolo Nessuna presentazione di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Migranti - nave Diciotti arrivata a Trapani. Salvini : non autorizzo lo sbarco : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo sbarco: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non...

NBA - tra Draft e free agency : quale squadra è uscita più rafforzata dall'estate? : Non è detto che l'estate NBA abbia già terminato i suoi fuochi d'artificio, perché Kawhi Leonard è ancora , da quel che si dice scontento, a San Antonio e perché Clint Capela e gli Houston Rockets non ...

Bagarre alla Camera - Fico prova a mettere ordine : "Non ricordo tutti i nomi" : Bagarre in aula alla Camera dei Deputati durante una normale discussione. Il presidente Roberto Fico ha tentato di mettere ordine arrivando a sospendere la seduta

Il consigliere di Savona : 'Sì - con lui il Pd è morto'. Minzolini : la frase rubata : Il Pd si avvia sempre più velocemente verso la fine. Ossessionato da Matteo Renzi , prima perché c'era e ora perché non è più segretario, il partito democratico non riesce a uscire dall'impasse. Come ...

Augusto Minzolini la soffiata del consigliere di Paolo Savona : 'La Lega si porterà via mezza Forza Italia' : Forza Italia aspetta. Non si sa cosa ma aspetta, senza essere nel governo e senza fare nemmeno opposizione. Con il pensiero fisso, o meglio la certezza, che prima o poi Matteo Salvini si prenderà ...

Roma - esclusiva Manolas : 'Cristiano Ronaldo? Non mi spaventa - lo sfido in velocità' : CR7 è tra i migliori al mondo, lui e Messi hanno vinto cinque Palloni d'Oro e hanno fatto più di cento gol in Champions. Ronaldo è un giocatore di altissimo livello ma noi non dobbiamo avere paura di ...