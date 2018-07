13enne morta in Hotel a Sperlonga | 4 indagati

blogo

(Di giovedì 12 luglio 2018) Per la morte dellarisucchiata dal bocchettone della piscina di un albergo di, in provincia di Latina, ci sono quattro, tra cui il proprietario dell'. La studentessa originaria di Morolo, nel frusinate, era in vacanza con i suoi genitori. Mentre stava facendo il bagno in piscina la ragazzina è stata aspirata da un bocchettone largo una ventina di centimetri che si trovava sul fondo della vasca. Soccorsa, per lei non c'è stato nulla fare: troppo gravi i traumi riportati. Alcuni ospiti dell'accortisi che laera in difficoltà si sono tuffati in acqua riuscendo a riportarla fuori. La studentessa aveva anche ripreso conoscenza dopo l'intervento sul posto di un medico ma poi ènella notte all'ospedale Gemelli dove era stata ricoverata.Ora sarà l'autopsia a dovere stabilire le esatte cause del decesso. La procura di Latina intanto indaga per ...