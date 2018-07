Wimbledon in tv | live e streaming 11 luglio | dove vedere Djokovic-Nishikori

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : iniziano i quarti femminili. L’azzurra parte forte - Serena rimonta : Giorgi-Williams 6-3 - 3-6 - 4-6 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale dell’ottava giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 10 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per i quarti di finale del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 apriranno le danze la russa Daria Kasatkina e la tedesca Angelique Kerber. A seguire sfida tra la statunitense Serena Williams, e la nostra Camila Giorgi. Sul Campo numero 1, ...

Wimbledon 2018 : Giorgi-Serena Williams in diretta LIVE : L'azzurra cerca l'impresa della vita ai quarti contro la vincitrice di 23 Slam (tra cui 7 Championships), che sembra essere tornata la dominatrice di sempre. Mai nessuna italiana si è qualificata per la semifinale di Wimbledon. Già tra le migliori quattro Kerber e Ostapenko--Già decisa la prima semifinale del tabellone: Jelena Ostapenko ha battuto Dominika Cibulkova 7-5, 6-4 e incintrerà Angelique Kerber, che ha superato Daria Kasatkina 6-3, 7-5.

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : Camila Giorgi ai quarti - sfiderà Serena Williams! Federer - Nadal e Djokovic passeggiano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima giornata di incontri del torneo di Wimbledon 2018. Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di partenza, allora, può essere Camila Giorgi. L’azzurra fa il ...

